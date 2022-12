Baneheia-saken: Bistandsadvokat omtaler etterforskningen som mislykket

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Bistandsadvokatene i Baneheia-saken mener den nye etterforskningen mot Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen har vært mislykket – siden politiet står igjen med et uoppklart drap.

Like før lunsj i sal M11 i Borgarting lagmannsrett får bistandsadvokat Håkon Brækhus ordet. Han representerer foreldrene til de to drapsofrene i Baneheia-saken, Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

I 2001 ble Jan Helge Andersen frifunnet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, mens Viggo Kristiansen ble dømt for drapet på den 10 år gamle jenta.

21 år senere vil påtalemyndigheten frifinne Kristiansen for ugjerningene i Baneheia, siden dommen mot ham er feil.

– Påtalemyndigheten mener at Andersen kan lyve om at Kristiansen var med. Når det nå avsies en frifinnende dom mot Kristiansen, så vil begge være frifunnet for drapet på Lena – og da har vi to selvmotsigende avgjørelser som blir stående, sier Brækhus og fortsetter:

– Og siden det er vanskelig å se for seg en tredjeperson som har begått dette drapet, så kan jeg ikke se på dette som noe annet enn mislykket. Det er vanskelig å forstå at politi og påtale har sett seg fornøyd med å avslutte en del av Baneheia-saken, uten at man har fått klarhet i drapet på Lena Sløgedal Paulsen.

Mener Jan Helge Andersen burde vært tiltalt

I innlegget i lagmannsretten undrer bistandsadvokatene seg over at Riksadvokaten avgjorde saken mot Viggo Kristiansen uten å ha en klar formening om hva som skjer med saken mot Jan Helge Andersen.

– Det burde enten ha vært tatt ut en tiltale mot Jan Helge Andersen eller begjært gjenåpnet drapssaken til ugunst for ham. Det burde ha vært gjort en samlet påtaleavgjørelse i Baneheia-saken, sier Brækhus.

I den nye Baneheia-etterforskningen har Oslo-politiet jobbet ut fra to hovedhypoteser: Enten var Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen sammen om ugjerningene eller så var Andersen alene om dem.

– Politiet har holdt det helt usannsynlig at det var andre gjerningspersoner. Nå er det uklart for oss hvilke hypoteser som politiet jobber ut fra eller hva som gjøres av etterforskning, sier Brækhus.

Oslo statsadvokatembeter ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

Bistandsadvokaten opplyser i lagmannsretten at foreldrene til de to drapsofrene sitter igjen med flere ubesvarte spørsmål nå enn før Oslo politidistrikt startet den nye Baneheia-etterforskningen for drøyt halvannet år siden.

– Det er uholdbart for dem at politiet ikke kan gi dem svar på spørsmålet om hvem som drepte Lena og tidspunktet for når Stine Sofie døde. Foreldrene har hele tiden hatt tillit til politi, påtalemyndighet og domstol. Myndighetene har uttalt seg med sikkerhet, men så endres denne oppfatningen. I sin alminnelighet leder det til at man mister tillit, sier Brækhus.

PÅ PLASS: Bistandsadvokatene Audun Beckstrøm og Håkon Brækhus representerer de etterlatte i Baneheia-saken.