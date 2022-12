1 / 2 HYTTEFELT: Vinteren har også kommet til Beitostølen, der temperaturene vil ligge på rundt 15 minusgrader ut uken. Bildet er tatt fredag 9. desember. VINTER: Skiløype på Sjusjøen. Bildet er fra 2017. forrige neste fullskjerm HYTTEFELT: Vinteren har også kommet til Beitostølen, der temperaturene vil ligge på rundt 15 minusgrader ut uken. Bildet er tatt fredag 9. desember.

Sibirkulde over hele landet – og Europa

Både Sibir og den franske rivieraen kan mandag skilte med minusgrader. I Norge går det mot hvit jul flere steder.

Uken starter med fine vinterkulisser i store deler av landet: Tre fjerdedeler av Norge er nå dekket av snø.

De neste dagene vil bli klare og kalde, opplyser vakthavende meteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt til VG.

– I Nord-Norge er det kaldt, og det blir en del snøbyger langs kysten. Ellers blir det opphold og kaldt.

Kaldest i nord er det i Čoavddatmohkki på Finnmarksvidda- som kan skilte med 32 minusgrader. Det er uvanlig kaldt, selv for landsdelen å være, sier Ovhed.

EUROPA: Sibirkulden fører til minusgrader stort sett over hele kontinentet mandag.

Flest snøbyger i nord

Men det er også kaldt flere andre steder: Røros har minus 22 akkurat nå. I Hemsedal er det minus 14 og Trondheim minus 9.

Også på Østlandet har sibirkulden satt inn – men der er det mer tørt.

– Snøbygene holder seg mest ute på kysten og blir flest i nord. På Østlandet kan det komme noen dryss men ikke noen store mengder. I indre strøk kommer skydekket til å variere, og klare netter kan temperaturen raskt synke godt under -20 grader.

– Det er også skredfare et par steder i Finnmark og Troms, i Møre og Romsdal og en del steder på Vestlandet.

RØROS: Julestemningen har iallfall kommet til dette idylliske stedet.

Snur neste uke

Veldig mange områder har fått snø nå, så det er mye mer som er dekket av snø enn barmark også i Sør-Norge.

– Men man må opp på fjellet for å få snø hvis man bor i hovedstaden?

– Ja, det må man.

Til helgen og neste uke ser det ut til å bli mildere i Sør-Norge.

Selv om størsteparten av Norge er dekket i snø, kan ikke meteorologen kan ikke love hvit jul på lavlandet i sør.

– Det spørs, det er kaldt denne uken men til helgen og neste uken ser det ut til å bli mildere, så det er litt usikkert.

KULDE FRA ØST: Kartet viser de forskjellige luftstrømmene som utgjør «sibirkulden» i Norge nå. De fleste stammer fra Kasakhstan.

Fra øst- eller nordøst

– Uttrykket Sibirkulde er sjelden 100 prosent presist, men det det sier noe reelt om værsituasjonen, som preges av kaldt vintervær, med kontinental innlandsluft som kommer øst- eller nord-øst fra, sier Isak Slettebø, vakthavende meteorolog i StormGeo.

– Har vi Sibirkulde nå?

– Ja, men luften kommer fra flere steder og dersom vi går fem dager tilbake, så ser vi at hovedopphavet er i Kasakhstan, sier Slettebø.

Kulde og snøkaos på kontinentet

Sprengkulden brer seg også over hele kontinentet. Snø i London førte til kaos både i byer og på flyplasser. Flere avganger er utsatt og Stansted har innstilt alle fly på mandag.

1 / 4 MANDAG: En brite står på ski i Greenwich Park i London. MANDAG: Et rådyr gikk gjennom snøen i Richmond Park sørvest i London. MANDAG: Trærne utenfor Buckingham Palace i London er dekket av snø. MANDAG: Trærne utenfor Big Ben i London er dekket av snø. forrige neste fullskjerm MANDAG: En brite står på ski i Greenwich Park i London.

Også på fastlands-Europa er det unormalt kaldt nå.

– På morgenen var det minusgrader i Nord-Italia og på franske rivieraen. Det forekommer innimellom, men det er ganske uvanlig at det er så store områder som er så kaldt, sier metereologen.

SIBIR: En mann deltok i fjor i verdens kaldeste maraton ved 53 minusgrader nærme Ojmjakon.

De aller kaldeste temperaturene så man i Øst-Sibir. Der klokket de inn 60 minusgrader.

Den sibirske landsbyen Ojmjakon er verdens kaldeste bebodde sted. Her varer vinteren i ni måneder. Gjennomsnittstemperaturen i januar er minus 51 grader.

Det er vanlig at temperaturer her kommer under 50 minusgrader.

SE VIDEO UNDER: Snø skaper trafikkaos i England