Sier Ap ja til kjernekraft? Da er Narvik klar med arealer

Narvik stiller seg først i kø for å etablere kjernekraftverk i Norge. Ordfører Rune Edvardsen (Ap) kjemper for å unngå at Ap-landsmøtet stenger døren for en kjernekraft-utredning.

Ordfører Rune Edvardsen (Ap) ønsker at Ap-landsmøtet skal være åpent for kjernekraftutredning i Norge.

Heim og Aure kommuner er også med i avtalen.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) er skeptisk til kjernekraft, mener det ikke passer i norsk energimiks. Vis mer

– Hvis det blir aktuelt, er vi klare. Vi har satt av seks arealer til kraftproduksjon i nye Narvik kommune. Småskala kjernekraftverk kan være ett alternativ, sier ordføreren til VG fredag morgen på Ap-landsmøtet.

I lommen har Edvardsen en avtale om kjernekraftutredning mellom Narvik kommune og Norsk Kjernekraft - dersom myndighetene åpner opp for det. Heim og Aure kommuner er også med i avtalen.

– Dette vil ikke skje på kort sikt, men kanskje om 10 til 20 år. Det viktigste for oss nå er at Arbeiderpartiets landsmøte ikke lukker den døra og sier nei, men er åpen for signaler om at kjernekraft i Norge kan kunne utredes videre, sier han.

VG er kjent med at det pågår en kamp internt i redaksjonskomiteen på Ap-landsmøtet om kjernekraft kjernekraftKjernekraft - også kjent som atomkraft - er elektrisk energi som produseres i kjernekraftverk ved hjelp av kjernefysisk fisjon eller fusjon.. Resultatet kommer senere fredag, når landsmøtet skal stemme over innholdet i et stort dokument om energi.

Skeptisk

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) er en av dem som har betydelige motforestillinger. Han mener at kjernekraft ikke passer inn i den norske energimiksen fordi vi har betydelig tilgang til vannkraft.

– Nå har alle de store partierne - utenom SV - sagt ja til å utrede. Om Ap ikke går imot, er vi klare den dagen det kan utredes - for senere å si ja eller nei til om vi skal ha kjernekraft i Norge, sier Rune Edvardsen.

Han legger til at det er viktig å henge med i utviklingen slik at man kan være «tidlig på ballen» når det blir mulig.

Se på alternativer

– Med alle de industriprosjektene som er på gang i og rundt Narvik og Ofoten er vi avhengig av ny kraft, og må se etter alternativer. Det betyr også at man må energi-effektivisere, se på vindkraft til havs og på land, skaffe solkraft, og man må oppgradere og utnytte den vannkraften vi har. Så må man tørre å se på småskala kjernekraft, sier Narvik-ordføreren.

Han sier at Statnett har satt på vent ikke mindre enn 32 nyetableringer av bedrifter i Nord-Norge, på grunn av energimangel. Ordføreren anslår at Nord-Norge er i underskudd på kraft allerede i 2026.

– Å teppebombe alle fjelltoppene i Nord-Norge med vindmøller er vel ikke ønskelig for noen. Men det vil uansett ikke være nok, sier Edvardsen.