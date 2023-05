Per Tores splitter nye Nissan sto godt pakket inn i is, mens ryddearbeidet pågikk.

Per Tores splitter nye bil pakket inn i is: − Det var fullt kaos

Den vesle hytteturen ble lagt til verst tenkelig tidspunkt ...

(Altaposten) Lørdag formiddag dro Per Tore Hansen til hytta i Leirbotn for å kjøre inn noe material i forbindelse med arbeid på hytta.

Da han kom tilbake ble han møtt med et is-inferno.

Elva Sarvesjohkka hadde gått over sine bredder, etter at is hadde pakket seg opp mot gangbrua som gjør det mulig å krysse elva og gå inn til hyttefeltet sør for Leirbotnvann.

Fullt kaos

Hansen legger ikke skjul på at han sperret opp øynene over synet som møtte han.

– Isen hadde presset seg inn mot og opp på brua. Det lå massevis av is igjen der da jeg kom hit etter å ha vært på hytta. Det var fullt kaos, forteller Per Tore.

Brua har tidligere vært utsatt for isgang, da endte det med at brua ble dratt med nedover elva. Denne gang holdt brua stand. Men det skapte andre problemer.

Da brua ikke ga etter, bygget det seg opp en ispropp som ble stående mot brua. Denne gjorde at elva fant seg en alternativ rute, og presset store mengder vann og is inn på parkeringsplassen like ved. Her sto flere biler parkert, inkludert Per Tores to uker gamle Nissan Ariya.

Per Tore Hansen fant sin flunke nye bil pakket inn i is, etter at en ispropp førte til at Sarvesjohkka gikk over sine bredder.

To biler dratt med elva

Hansen forteller at han måtte legge seg på alle fire og krabbe over elveisen som var presset opp på brua. Da brua var forsert, fant han fram til bilen sin.

– Min bil sto nu fortsatt på parkeringsplassen. Den var noe skadd, men det er i hovedsak blikk som er bulket. Bilen var mulig å starte, så for min del gikk dette så bra som det kunne gått. Nå har det vært folk her fra Anlegg Nord, for å hjelpe oss med å komme oss ut. All cred til dem for denne jobben.

– Bilen din er helt ny?

– Ja, jeg har rukket å kjøre 700 kilometer med den. Har hatt den i to uker. Så litt surt er det jo, men skadene min bil har fått lar seg fikse opp. To biler ble dratt med elva nedover, og havnet ut på Leirbotnvannet. Dem står det mye verre til med, sier han, før han legger til:

– Og oppi det hele er det viktigste at det gikk bra med folk. Ingen ble skadd som jeg forstår det. Bilene lar seg reparere, da er det verre når det går utover liv og helse, sier Hansen.