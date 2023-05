HAR MANGLER: Norske virksomheter rapporterer i altfor liten grad inn det NSM kaller sikkerhetstruende hendelser. Bildet er fra operasjonssenteret NorCert.

NSM i ny rapport: Norsk sikkerhet har store hull

Norske myndigheter er for dårlig forberedt på nye trusler mot samfunnets sikkerhet. Det er dommen fra NSM, Nasjonal sikkerhetsmyndighet i en rapport som legges fram tirsdag morgen.

– Den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen som preger Norge og resten av Europa i 2023 vil trolig vedvare mot 2030. Sikkerhetsnivået i det norske samfunnet er ikke der det bør være for å møte denne utviklingen, oppsummerer NSM.

I rapporten «Sikkerhetsfaglig råd» som forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) får i dag, skriver NSM at Norge må være «føre var» for å hindre at uønskede aktører for fotfeste i Norge.

– For myndighetene og staten betyr det å ta tøffere beslutninger og stanse en del aktivitet før den utfører skade. Dette kommer til å utfordre næringsliv og politiske ledere, som må stå i presset mot åpenlyse og fordekte handlinger, lovlige og ulovlige, skriver NSM-sjefen Sofie Nystrøm i rapporten.

MÅ STÅ I PRESS: Sofie Nystrøm i NSM etterlyser tøffere beslutninger om å stanse aktiviteter som kan medføre skade.

Hun beskriver en sikkerhetspolitiske situasjonen for Norges del i kraftig

endring:

– Russlands brudd med Vesten er et eksempel. Kinas langsiktige geopolitiske ambisjoner et annet. På mange måter er det en verdikamp som utspiller seg. Demokratier er under press, skriver Nystrøm.

NSM mener at koordineringen mellom ulike myndigheter ikke er god nok, og at det øker risikoen for at myndighetene ikke får tak i det store bildet, og at de ikke har god nok forståelse av en trusselsituasjon.

Heller ikke de hemmelige tjenestene PST, E-tjenesten og NSM klarer å samarbeide tett nok, mener NSM.

De årlige rapportene som tjenestene offentliggjør, «dekker imidlertid ikke det løpende behovet til virksomheter og sektorer for oppdater trussel- og sikkerhetsinformasjon. Spesielt gjelder dette i cyberdomenet, der risikobildet er svært dynamisk. Endringer må fanges opp tidlig og formidles raskt dersom virksomhetene skal være i forkant av trusler», skriver NSM.