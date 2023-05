Lars Petter Solås (Frp) risikerer å bli ekskludert fra partiet. Nå beklager han.

Lars Petter Solås (Frp) etter landsmøte-nachspielet: − Jeg har dummet meg ut

Lars Petter Solås (Frp) unnskylder for landsmøte-nachspielet, der han blant annet skal ha tatt en journalist i skrittet.

Saken oppdateres.

– Jeg har dummet meg ut. Under landsmøtet lørdag 29. april drakk jeg altfor mye og mistet kontroll over meg selv. På et nachspiel oppførte jeg meg hensynsløst mot flere journalister. Flere aviser har omtalt hendelsene, skriver Solås på Facebook mandag ettermiddag.

Han er Frps førstekandidat til Oslo bystyre til årets kommunevalg. Solås har vært sykemeldt siden lørdag.

Klokken 16.15 la Lars Petter Solås ut denne statusen på Facebook.

Det mye omtalte nachspielet foregikk på en suite på Clarion Hotell ved Gardermoen etter landsmøtet natt til søndag 30. april.

Frp forbereder sak mot Solås etter hendelsen. Han kan risikere å bli ekskludert fra partiet.

– Episoden på landsmøtet er et sort hull for meg, og oppførselen som har blitt beskrevet er åpenbart fullstendig uakseptabel. Det er selvsagt ingen unnskyldning at alkoholen påvirket min dømmekraft her, og jeg vil ta ansvar for min oppførsel, skriver Solås på sin Facebook.

Han avslutter innlegget med en unnskyldning:

– Jeg beklager dypt til alle de som har blitt rammet av dette. Beklager til dere alle. Unnskyld! Jeg er utrolig lei meg.

På nachspielet skal Frp-politikeren blant annet ha tatt en journalist i skrittet.

VG har fått opplyst at mannen deretter skal ha kjeftet på og truet en annen journalist, og tatt kvelertak på en tredje person, også en journalist.

Ifølge VGs opplysninger er de tre journalistene som var involvert, ansatt i to ulike redaksjoner.

Som følge av hendelsen skal politikeren ha blitt kastet ut av nachspielet. Ingen skal ha blitt fysisk skadet.