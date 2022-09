STREIKER I BÆRUM: 165 lærere ved flere grunnskoler og tre videregående skoler i Bærum er allerede tatt ut i streik. Tirsdag i kommende uke blir det enda flere. På bildet samlet streikende lærere seg i en gymsal på Kadettangen i Sandvika der Bjørn Sigurd Hjetland, som er lokallagsleder i Utdanningsforbundet holdt tale.

Lærerstreiken: Utvides til 6600 lærere - KS med forslag til løsning

Utdanningsforbundet varsler det hittil største streikeuttaket med 3000 nye lærere fra kommende tirsdag. Samtidig har Riksmekleren hatt ny kontakt med partene i lærerstreiken denne uka, og lærernes motpart KS har lagt frem forslag til løsning.

Frank Ertesvåg

NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hvis streiken ikke blir avblåst tidligere, vil dermed rundt 6600 lærere være i streik fra tirsdag 13. september.

– Denne opptrappingen viser alvoret i situasjonen, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Fra før er om lag 3500 medlemmer av Utdanningsforbundet i streik. I tillegg har Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag tatt ut et 40-talls medlemmer hver.

Lærere i barneskoler skal streike

Fra tirsdag går altså rundt ytterligere 3000 lærere ut i streik. De fleste jobber på skoler i Bergen og Bærum, steder som allerede er rammet.

Bryne og Trondheim har ikke hittil vært direkte berørt, men Utdanningsforbundet tar nå ut medlemmer også her.

Det er flest ungdomsskoler og videregående skoler som omfattes. Elever i første klasse skjermes også denne gangen.

Også i Lillestrøm trappes streiken opp. I en pressemelding opplyser Utdanningsforbundet Lillestrøm at de i dag har levert et varsel om ytterligere uttak.

– Denne opptrappingen innebærer at lærere ved barneskoler blir tatt ut i streik for første gang i Lillestrøm, skriver de.

Det nye uttaket består av 223 lærere, som bringer totalen i Lillestrøm opp til 577 lærere og skoleledere i streik.

KOM MED FORSLAG: Tor Arne Gangsø er arbeidslivdirektør i Kommensektorens organisasjon KS.

KS: Presenterte løsning onsdag

Lærernes motpart, kommuneorganisasjonen KS, sier på sin side onsdag at de i løpet av dagen har lagt frem et forslag til løsning på arbeidskonflikten som har vart siden juni.

– KS har hatt et møte med Utdanningsforbundet i formiddag, og presentert en løsning som imøtekommer deres prioriteringer av lærere med lengst utdanning og ansiennitet – innenfor de rammene vi har til rådighet, sier KS’ forhandlingsleder Tor Arne Gangsø i en pressemelding.

– Dette er et konstruktivt bidrag til å løse streiken slik at elevene kan komme tilbake på skolen igjen. Vi forventer at Utdanningsforbundet ser at KS i dette nye tilbudet strekker seg så langt det er mulig, legger Gangsø til.

MEKLER: Mats Ruland er Riksmekler. Han har selv hatt kontakt med partene i lærerstreiken denne uken, men vil ikke si noe om innholdet i kontakten.

KS har tidligere vist til at de andre arbeidslivsorganisasjonene innen KS-området var enige i oppgjøret, mens lærerorganisasjonene sa nei.

Utdanningsforbundet svarer med en langt kraftigere streikeuttak enn tidligere.

– Dialog har ikke gitt resultater

VG får bekreftet at partene denne uken har hatt kontakt med riksmekler Mats Ruland.

– Jeg kan dessverre ikke si noe om kontakten med partene, ut over at jeg har hatt kontakt med dem, skriver riksmekler Mats Ruland i en sms til VG onsdag.

Han legger til at han i dag er opptatt med å mekling i Posten.

– Vi velger å holde kortene tett til brystet, men kan bekrefte at riksmekleren har tatt kontakt med oss, sier streikeleder og nestleder Bodil Gullseth i Skolenes landsforbund (LO) til VG.

Samme bekreftelse får VG fra Norsk Lektorlag - som er den tredje lærerorganisasjonen som streiker.

STREIKESJEF: Steffen Handal er leder i den største lærerorganisasjonen, Utdanningsforbundet med 180.000 medlemmer.

Lederen i den desidert største organisasjonen, Utdanningsforbundet sier:

– Det har vært kontakt med Riksmekleren, men så langt har dette ikke gitt noe resultat. Vi kommer til å fortsette streiken helt til vi får på plass en bedre løsning for lærerne, sier Steffen Handal.

Han mener arbeidsgiver kommuneorganisasjonen KS ikke ser ut til å ha forstått alvoret i situasjonen.

– Det er tusenvis av elever som berøres, og noen av dem har nå vært rammet lenge, men jeg registrerer ingen vilje fra arbeidsgiver KS til å komme oss i møte, sier han.

KS: Foreslo konkret løsning

Tor Arne Gangsø i KS ser helt annerledes på utviklingen.

– Det er svært beklagelig og helt unødvendig at Utdanningsforbundet varsler en kraftig opptrapping av streiken når partene er midt i en prosess for å prøve å finne en løsning. KS har presentert et konkret løsningsforslag på et møte tidligere i dag, sier KS’ forhandlingsleder Tor Arne Gangsø i en e-post til VG.

Han understreker at varselet om opptrapping samtidig ikke vil få noen betydning for arbeidet som pågår med å finne en løsning.