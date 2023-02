STORT HOPP: De siste fem årene har bøtesatsene for mobilbruk økt med 8000 kroner, fra 1700 kroner i 2018.

Nye bøtesatser skaper reaksjoner: − Latterlig å gi så høye bøter

Er du blant dem som kan finne på å ta en rask titt på mobilskjermen når du kjører bil? Prislappen kan bli nesten 10.000 kroner.

– Det er jo vanvittig mye penger fra før og nå har det økt betydelig mer. Hvis man skulle være uheldig å komme i en slik situasjon er det greit med en bot, men man skal jo ikke bli økonomisk ruinert av den grunn, sier Van Dang til VG.

Dang var en av mange som reagerte i kommentarfeltet på politiets Instagram-innlegg, hvor de nye satsene ble presentert.

1. februar økte nemlig bøtesatsene med 30 prosent. Endringen betyr blant annet at dersom du blir tatt i å bruke håndholdt mobil under kjøring, må du punge ut med 9700 kroner.

Kjører du i 61km/t i 50-sonen, kan boten komme på 5400 kroner.

Selv har Dang en fulltidsjobb og estimerer at han tjener litt over gjennomsnittet. Likevel vil en eventuell bot svi veldig på økonomien, forteller han.

KRITISK: Van Dang er tydelig på at trafikksikkerhet er viktig, men tror ikke høyere bøter er veien å gå.

– Det er dyrt å leve nå, mange sliter allerede med strømregninger og mat. Så kommer dette i tillegg. Det er latterlig å gi så høye bøter.

Storm i kommentarfeltet

Politiet i Sør-Vest valgte å formidle de nye endringene i en video på Instagram:

– Hei folkens! I dag har det skjedd store endringer i forskriften for forenklede forelegg, starter han før han fortsetter:

– Det å bruke telefonen når du kjører bil, håndholdt, vil nå koste deg 9.700. Fartsovertredelsene har økt. Det å ligge i 61 i 50-sonen nå: 5.400. Og forbudsskilter, for eksempel et innkjøring forbudt-skilt: 7.800.

– Det virker som politiet er stolte av å presentere det som om det er noe fint, og baker det inn i at de skal sikre trafikantene mer. Men jeg vet ikke, jeg synes det er latterlig, sier Dang til VG.

De økte satsene har skapt sterke reaksjoner blant landets bilister, og kommentarfeltet koker hos politiet i Sør-Vest.

– Helt galskap, det er da ikke sånn at om vi gjør noe feil at vi gjør det med vilje. Man blir jo straffet verre enn ved kriminalitet, skriver en.

– Dette er fullstendig galemattias. Hvor ble det av utredninger fra forrige økning? Familier går konkurs pga dette, er langt ifra alle som får millionlønn, skriver en annen.

– Selv om jeg er enig i at ting må slås ned på, så er dette ganske hårreisende satser.

– Har ikke 10.000 kroner å miste

Kaare André Ødegaard i politiets nettpatrulje sier til VG at videoen var ment for å spre informasjon og opplyse.

– Videoen er for å informere om hva bøtesatsene faktisk er, mer enn at vi prøver å selge det inn som en skremmende pekefinger eller noe annet, sier Ødegaard.

– Det er det vi gjør i sosiale medier, å spre info. Det er vanskelig å gjøre det folkelig og positivt uansett vinkling.

Info Nye bøtesatser fra 1. februar Håndholdt mobil under kjøring: 9.700 kroner Avstand til forankjørende: 9.700 kroner 61km/t i 50-sone: 5.400 kroner Brudd på forbudsskilt: 7.800 kroner Kjøring på rødt lys: 9.700 kroner Vikepliktovertredelser: 9.700 kroner Vis mer

Han understreker at det ikke er politiet som sitter igjen med provisjon når de skriver bøter, men at dette går til statskassen som dekker skatt og velferd. Ødegaard peker også på at det ikke er politiet som bestemmer satsene, men kun håndhever dem.

– Jeg har ingen problem med å skjønne at 10.000 er enormt mye penger. Jeg har ikke 10.000 kroner å miste, men da må jeg ta hensyn deretter. Men at det er mye penger for en vanlig nordmann, er ikke vanskelig å forstå, sier han.

– Menneskelig å gjøre feil

Det var i høst i fjor at Samferdselsdepartementet sendte ut forslaget om å økte satsene på høring. Justisdepartementet initierte og begrunnet endringsforslaget.

1. februar ble forslaget godkjent, til tross for at Riksadvokaten ikke ville slutte seg til forslaget. Årsaken var blant annet at det kunne stilles spørsmål ved om det ivaretok «hensynet til den mistenktes økonomiske evne».

– Jeg tror ikke det er veien å gå, sier Dang om de dyre bøtene.

– Om man så skulle fått dødsdom av å gjøre feil i trafikken, vil folk fortsatt kunne gjøre feil. Det er selvfølgelig ikke greit at folk kjører fort og farlig, men det er menneskelig å gjøre feil, sier Dang.