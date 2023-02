Jens Andre M. Birkelan

Kyr gått gjennom fjøsgulv i Vesterålen

Politiet i Nordland fikk melding søndag kveld om kyr som hadde gått gjennom fjøsgulv i Vesterålen. Kyrne er nå berget opp og blir undersøkt av veterinær, melder Politiet på Twitter.

Operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Remi Johansen, fortalte til VG at kyrne sto med møkk over hele seg.

– Kyrne står fast i en fraukjeller, også kalt “møkkakjeller”, med møkk over hele seg. De klarer heldigvis å ha hodet over møkka, sier Johansen.

Brannmannskap og politi jobbet sammen med å komme med løsninger for å få dyrene opp. Remi Johansen forteller at kyrne veier mellom 500 og 600 kilo.

– Det er ikke bare å bruke tau for å få de opp. Her tror jeg vi må lage en rampe, og prøve på noe heising. Alt etter hva som finnes på stedet. Det utvikles også en del gasser i en slik kjeller, så det er ikke bare å hoppe inn dit for å få de ut heller, legger han til.

Klokken 21:25 melder Politiet på Twitter at kyrne hadde blitt berget.

– Begge kyrne berget opp, de blir nå undersøkt av veterinær, skriver Politiet.

Overbrannmester Terje Øverdal opplyser til VG at brannmannskapet brukte cirka en time på å berge kyrne. Han hadde ikke kunnskap om hvordan de fikk dette til.