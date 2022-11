VAFFELPLIKT: Det skal stekes store mengder vafler når Nidaros Sosialdemokratisk Forum har medlemsmøte.

Trond Giske om medlemsveksten: − Oppkonstruert problem

TRONDHEIM (VG) Trond Giskes Ap-lag fortsetter den ville veksten, og har nå 2200 medlemmer. Det er et oppkonstruert problem at dette gir ham mer makt i Ap, mener han.

– Vi har truffet en eller annen nerve, sier Trond Giske.

Den tidligere Ap-nestlederen har nettopp stekt vafler sammen med resten av styremedlemmene i Nidaros Sosialdemokratisk Forum. Onsdag kveld skal de ha medlemsmøte om eldrepolitikk.

Han som før var Arbeiderpartiets kronprins, har nå blitt «kongen» i partiets største lokallag, med over 2000 medlemmer tidligere denne uken.

På medlemsmøtet forteller Giske at den ville medlemsveksten har fortsatt, og at de nå har 2200 medlemmer.

STØRST I AP: Nidaros har vokst fra et lite lokallag til å bli fire ganger større enn det nest største.

Katastrofemålinger

Til tross for at Giskes lokallag fortsetter å vokse, har Arbeiderpartiet gått i motsatt regning på nasjonalt plan. I Vårt Lands novembermåling fikk de en oppslutning på bare 15,4 prosent – et tall som er egnet til å påføre Ap-folk både våkenetter og mareritt.

Ifølge VGs opplysninger bor om lag halvparten av medlemmene i Nidaros utenfor Trøndelag.

–Hvor mange av medlemmene i Nidaros er bosatt utenfor Trondheim?

– Vi har ikke tallene ennå, sier Giske til VG.

Han forteller at da de sjekket i sommer, før den største medlemsboosten, var rundt 70 prosent av medlemmene trøndere.

VOKSEN GJENG: Giske innrømmer at gjennomsnittsalderen i Nidaros er høy. Men det er den i Ap generelt, påpeker han.

– Det er nok litt lavere nå, sier Giske – som viser til oppmerksomheten laget har fått i riksmedia.

Med dagens medlemstall og regler kan Nidaros totalt dominere i Trondheim og Trøndelag, som allerede har den største fylkesdelegasjonen på Aps landsmøter.

Et utvalg vurderer nå om alle medlemmer i lag som Nidaros skal telles når det skal avgjøres hvor mange delegater hvert lag skal få på årsmøter eller hvert fylke skal få på landsmøter.

– Oppkonstruert problem

– Synes du at folk bosatt i andre kommuner og fylker bør få påvirke politikken her?

– Jeg sagt at vi bruker ikke tiden på det i Nidaros. Det er et helt oppkonstruert problem. Det ingen av de som har meldt seg inn fra Snåsa eller fra Gjøvik som har sterke meninger om trafikkreguleringen i Trondheim sentrum eller hvem som skal være ordførerkandidat, sier Giske.

– I dette laget skal vi snakke om verdier, om ideologi og om de store lange linjene, så det er et ikke eksisterende problem, sier han og fortsetter:

– Men for oss er det ikke noe problem om vi får delegater i Trondheim Ap ut ifra de medlemmene som bor i Trondheim. Der er vi helt avslappet.

SULTNE: Det går en del vafler på møtene, avslører Giske.

Han påpeker at det har fungert på samme måte for Aps nest største lokallag, Oslo arbeidersamfunn med 500 medlemmer, i mange år.

– Jeg er helt sikker på at når de 250.000 velgerne som har forlatt oss lurer på om de skal komme tilbake, så er vedtektsendringer i Aps representative organer forferdelig langt nede på listen over ting som får dem tilbake.

– Blir det først et problem når du og ditt lokallag kan tjene på det?

– Jeg mener at det ikke var et problem før og at det ikke er et problem nå. Du får snakke med de som er opptatt av det, sier Giske.

Ifølge Giske har 90 prosent av de nye medlemmene ikke vært med i Ap før. Dette tallet kan være enda høyere med den siste medlemsveksten, mener han.

HAR UTELUKKET COMEBACK: Giske har tidligere forsikret at han ikke har noen rikspolitiske eller kommunalpolitiske verv, ordfører inkludert.

Parti i krise

Den historisk lave oppslutningen ble temaet under NRKs Debatten-sending for to uker siden. Da trakk AUF-leder Astrid Hoem frem at hun mener Trond Giske er en del av årsaken til krisen Arbeiderpartiet befinner seg i – og høstet i ettertid støtte fra Jonas Gahr Støre.

Giske mener selv at oppmerksomheten etter Debatten-sendingen har bidratt til den raske veksten i Nidaros sosialdemokratiske forum.

Han gikk av som Arbeiderpartiets nestleder i januar 2018 i kjølvannet av varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Ap konkluderte i etterkant med at Giske i flere av sakene hadde brutt partiets interne retningslinjer mot seksuell trakassering.

Giske selv har sagt at han er lei seg for hendelser som var upassende og ubehagelige. Men han har avvist anklagene om seksuell trakassering og karakterisert enkelte av varslene som grunnløse og falske.

RETTELSE: VG skrev først at Nidaros hadde fått 1000 nye medlemmer på kort tid, og dermed hadde 3000 medlemmer. Dette er feil. Det riktige er at Nidaros først hadde fått 800 medlemmer på kort tid, og dermed hadde 2000 medlemmer. Så økte det fra 800 til 1000, og laget har 2200 medlemmer. Feilen ble rettet 23. november 2022 klokken 18.35.