RIK PÅ MØBLER: Jan Christian Vestre (Ap), sammen med statsminister Jonas Gahr Støre.

Vestre tjente mer enn sjefen - Støres formue minker

Næringsminister og møbelindustrieier Jan Christian Vestre tjente mest av regjeringsmedlemmene i fjor. Samtidig er statsminister Jonas Gahr Støres formue seks millioner kroner lavere enn i fjor.

Det viser skattelistene for 2021, som ble offentlige klokken 05 onsdag morgen. Vestre tjente over 6,5 millioner kroner - et kraftig hopp fra 2,8 millioner kroner i 2020.

Vestres formue fortsetter å vokse; den har lagt på seg med om lag 12 millioner kroner i 2021.

Støres formue på 45 millioner kroner er i all hovedsak penger som stammer fra hans bestefar, som var eier av Jøtul-fabrikken.

Også Ola Borten Moe (Sp) tjente betydelig mer enn sjefen i regjeringen, med en inntekt på 4,6 millioner kroner i 2021. Borten Moe var i 2015 medgründer i oljeselskapet Okea, og hadde da han gikk inn i regjeringen en eierandel på 0,57 prosent der.

Men: Som statsråder og regjeringssjef har Støre og co. faste lønninger. Siden de tiltrådte først midt i oktober i 2021, vil inntektslistene for 2022 se ganske annerledes ut.

Her ser du alle regjeringsmedlemmene:

For statsministeren har formuen svingt en del de siste årene, som du kan se på grafen under. Han står nå som eneeier av familieselskapet Femstø AS, som de siste årene er blitt splittet opp i ulike selskaper. Nettavisen omtalte årsregnskapet til Femstø i juli i år, og det viste at finansinntektene i dette selskapet falt kraftig i 2021, etter at Støre solgte seg ut av aksjefond og satte pengene i banken.