TRIVES PÅ FJELLET: I løpet av første rettsdag svarte Andrey Yakunin at han mye heller ville være på fjellet da VG spurte om hans opplevelse av varetektsfengslingen og rettssaken mot ham.

Åtte personer fulgte dronetiltalt milliardærsønn i retten

TROMSØ (VG) En etterforsker og to utenlandske advokater har fulgt rettssaken mot dronetiltalte Andrey Yakunin (47) med argusøyne.

I en av de største salene i Nord-Troms og Senja tingrett har den russiske oligark- og milliardærsønnen denne uken oppholdt seg.

Andrey Yakunin er tiltalt for å ha fløyet en hobbydrone på Svalbard, og dermed brutt sanksjonsforskriften som ble innført som en reaksjon på Russlands krig i Ukraina.

Tiltalte risikerer trolig mellom 90 og 120 dagers fengsel.

YAKUNINS NORSKE TEAM: Advokatene Bernt Heiberg, John Christian Elden og Jens Bernhard Herstad representerer Yakunin i Tromsø.

Millioner står på spill

Men for Yakunin, som omtaler seg selv som investeringsrådgiver, er det mye mer enn fengsel som står på spill, opplyser teamet hans til VG.

– Det er umulig å gi deg et nøyaktig beløp. Men både banker og finansinstitusjoner er veldig varsomme med å samarbeide med folk som er dømt for en kriminell handling eller har sonet en fengselsdom, sier Andrew Wordsworth.

Han jobber som etterforsker for Yakunin – og oppgir hovedsakelig å ha banker, finansinstitusjoner og milliardærer på kundelisten. Selv beskriver han teamet som er samlet i Tromsø for å bistå Yakunin som «beskjedent».

Sist gang han var i Norge var i forbindelse med norgeshistoriens største bedragerisak, Finance Credit-skandalen, på begynnelsen av 2000-tallet.

Teamet rundt Yakunin hevder han allerede har tapt et betydelig beløp som følge av rettsprosessen i Norge.

YAKUNINS UTENLANDSKE TEAM: Etterforsker Andrew Wordsworth (til venstre), advokat Antony Brown og advokat Anton Imennov følger rettsprosessen i Tromsø fra tilskuerplass.

Toppadvokater

Ved siden av Yakunin i rettssalen sitter en av Norges mest profilerte advokater – John Christian Elden.

I tillegg representeres han av Bernt Heiberg, partner i samme firma, og Jens Bernhard Herstad fra Advokatfirmaet Herstad i Kirkenes.

Men de advokatene med dyrest timesats følger saken fra publikumsplass.

Blant pressefolkene i salen sitter Antony Brown, partner og grunnlegger av advokatselskapet Bivonas i London, og Anton Imennov, partner ved Moskva-kontoret til advokatselskapet Pen & Paper.

– Vi observerer som hans britiske advokater. Vi håper det norske rettssystemet anerkjenner hans menneskerettigheter. Han er tiltalt på bakgrunn av hans nasjonalitet, sier Antony Brown til VG.

Totalt åtte personer er til stede i Tromsø på vegne av 47-åringen som har både britisk og russisk pass.

Info Her er teamet som representerer Andrey Yakunin i Tromsø John Christian Elden, advokat og partner i Elden Advokatfirma Bernt Heiberg, advokat og partner i Elden Advokatfirma Jens Bernhard Herstad, advokat og daglig leder av Advokatfirmaet Herstad Antony Brown, grunnlegger og partner i advokatfirmaet Bivonas i London Anton Imennov, advokat og partner ved Moskva-kontoret til advokatfirmaet Pen & Paper Andrew Wordsworth, etterforsker (litigation investigator, journ.anm.) og grunnlegger av firmaet Raedas Andreas Sjøberg, COO hos Advokatfirmaet Elden Anna Glikman, PR-rådgiver Vis mer



Verken Brown eller Wordsworth vil kringkaste hva de tar betalt. Men veiledende pris for de mest erfarne advokatene sentralt i London ligger på 512 pund - eller i overkant av 6000 kroner timen.

– Ingen ønsker å havne i en straffesak. Og en dom vil være svært skadelig for hans rykte. Han er en internasjonal forretningsmann basert i England og Europa. I dagens verden er det veldig vanskelig å være en del av finansverden med et rulleblad. Det kan være veldig skadelig, sier Brown til VG.

Han har vært Yakunin og familiens advokat i London siden lenge før 47-åringen ble pågrepet i Tromsø i oktober.

Fikk SMS fra Yakunin

Wordsworth oppgir å ha jobbet med Yakunin i 14 år som etterforsker. Tidligere drev han med såkalt selskapsgjennomgang for 47-åringen fra Russland – og gjennom årene ble de godt kjent.

– Forholdet mitt til Yakunin var i utgangspunktet profesjonelt, men nå vil jeg kalle ham for en venn som jeg både liker og stoler på, sier Wordsworth til VG.

Etterforskeren har blant annet tidligere vært på seiltur med 47-åringen. Han beskriver at den russisk-fødte mannen har en dyp fascinasjon med Arktis, og elsker å gå på fjellturer i Norge. Eller som Yakunin selv uttalte om Norge under sin frie forklaring i retten.

– Det var kjærlighet ved første blikk.

– Jeg skulle mye heller vært på fjellet, sa han i en kort kommentar til VG i retten.

Wordsworth forteller han var i Dubai på jobb da han fikk en SMS fra Yakunin om at han var blitt arrestert i Norge. Han gikk umiddelbart i gang med lete etter norske advokater til vennen sin.

To statsborgerskap

Yakunin har dobbelt statsborgerskap. Han er bosatt i Italia, og har både russisk og britisk pass. Han er sønn til Vladimir Yakunin, som har vært en del av president Putins innerste krets i mange år. Den nå 74 år gamle oligarken er russisk forretningsmann og tidligere KGB-agent.

AGENT-FAR: Andrey Yakunins far, Vladimir Yakunin (74), er russisk forretningsmann og tidligere KGB-agent. Han har vært en del av Putins innerste krets i Russland.

Fra fengslet i Tromsø har Yakunin vært i kontakt med oligark-faren, opplyste han på spørsmål fra VG stilt gjennom hans norske advokat Bernt Heiberg.

– Han var også sjef i det største statseide selskapet i Russland, som også var den største arbeidsgiveren der. Å forvente at sjefen i et slikt selskap ikke har noe å gjøre med landets ledelse, ville vært urimelig, mente den tiltalte 47-åringen.

– Jeg kan med sikkerhet si at dette er definitivt en endring i seilerkarrieren han ikke hadde ventet av sønnen sin, svarte han på spørsmål om hvordan faren har reagert på at han nå er tiltalt i Norge.

Både aktoratet og forsvarerne til Yakunin er i det store og det hele enige om hendelsesforløpet som førte til at 47-åringen ble arrestert i Hammerfest 17. oktober i år.

Men de er uenige om hvorvidt Yakunin burde straffes for å ha fløyet drone på Svalbard.

– Vi vil ikke på noe tidspunkt anføre at tiltalte har drevet med noen form for spionasje eller at han har handlet på vegne av russisk etterretning. Det er ikke noen holdepunkter for det. Men vi mener hensynet til regelverket må få betydning, også i en sak som dette, sa aktor Kristin Røhne under innledningsforedraget sitt.

BÅTEN: Yakunin skal ha vært på tokt med seilbåten «Firebird» i forkant av arrestasjonen i Norge. Om bord fant politiet droner, og 47-åringen er nå tiltalt for brudd på sanksjonsforskriften.

Ba om frifinnelse

Torsdag ba påtalemyndigheten om 120 dagers fengsel. Yakunins forsvarere, Bernt Heiberg og John Christian Elden ba om full frifinnelse.

De mener påtalemyndighetene feiltolker sanksjonsforskriften.

– Det er et problem å straffe folk utelukkende på bakgrunn av nasjonaliteten de har. Det er noe man kun kan gjøre i ekstraordinære tilfeller. Det å fly rekreasjonell drone for å speide etter fjelltopper eller ta bilder mens man er på tur, er ikke et slikt ekstraordinært tilfelle, sier Heiberg.

Menneskerettsdomstolen

Både Wordsworth og Brown forteller til VG at de håper å få Yakunin frikjent, og de er villige til å kjempe til siste slutt.

– Han må bruke opp mulighetene i det norske lovsystemet først. Da kan han ta saken videre til Strasbourg (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, journ.anm.) på grunnlag av menneskerettigheter. Og det mener vi er en mulighet, for dette er diskriminering, hevder Brown.

– Intensjonene bak sanksjonene er å forhindre russiske fly over Norge, ikke å ta britiske statsborgere som flyr droner, argumenterer han.

– Jeg går ut ifra at det ikke er billig å hyre dere inn som advokater?

– Det er ikke billig for noen med advokater. Og dette har blitt en internasjonal sak, svarer Brown.

I retten ble dronebildene Yakunin har tatt på Norges-tur vist. De viser Yakunin på fjelltur i Svalbard-området, og båten hans «Firebird» mens den seiler i arktiske omgivelser. Samt hverdagslivet om bord i båten, med spyling, vasking og filetering av fisk.

– Det er uheldig at de andre individene som har havnet i retten på grunn av droneflygning ikke har hatt ressurser til å utfordre staten i retten. Det er det vi gjør. Det er en stor ting, og krever masse ressurser. Han er privilegert som kan gjøre det gjennom egne midler, sier Brown til VG.

PS! I tillegg til etterforskeren, de norske og utenlandske advokatene, følger også COO i Elden Andreas Sjøberg, samt PR-rådgiver Anna Glikman saken fra retten. Dermed har Yakunin et team på åtte personer til stede i Tromsø.