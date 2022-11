AKSJON: Joachim Skahjem representerte Stopp Oljeletinga da han kastet maling på steinbautaen «Monolitten» i Vigelandsparken i Oslo. Nå har han meldt seg ut av gruppa.

Stopp Oljeletinga: Utelukker ikke sabotasje

Stopp Oljeletinga tar avstand fra Joachim Skahjems uttalelser om vold under aksjoner. Det utelukker ikke skade på oljemaskineri, sier en talsperson for kampanjen.

– Det er en «no-brainer» for oss at vi ikke setter menneskeliv i fare for politiske mål. Vi skal møte statens vold med ikke-vold, sier Vebjørn Bjelland Berg på vegne av kampanjen Stopp Oljeletinga.

Etter at et profilert medlem stilte i NRKs «Debatten» og uttalte seg om bruk av vold og skadeverk, forsøker gruppen nå å gjøre det klart at de ikke forsvarer bruk av vold for å nå det politiske målet sitt.

– Vi kommer til å fortsette å gjøre alt som er ikke-voldelig nødvendig. Det vil si at vi gjør aksjoner som er forstyrrende og oppsiktsvekkende. Det dere kan være trygg på er at vi ikke setter menneskeliv i fare, sier Vebjørn Bjelland Berg.

AKSJON: Joachim Skahjem (t.v.) deltok på aksjon under oljemessen i Stavanger, sammen med Emilie Østebø, Ronja Therese Mylius og Vebjørn Bjelland Berg.

Stopp Oljeletinga startet under organisasjonen Extinction Rebellion, kjent for kontroversielle aksjoner. De skilte lag i vår da Stopp Oljeletinga ville stå på egne bein, og gruppa har fortsatt med aksjoner som skal forstyrre:

De har stanset trafikk i Trondheim, forsøkt å lime seg fast til det berømte Edvard Munch-maleriet «Skrik» og kastet maling på statuen «Monolitten» i Vigelandsparken.

Stopp Oljeletinga har ikke en tydelig leder, men en gruppe sentrale personer har ansvaret for strategi og deler på rollen som talsperson. Berg tilhører denne gruppen.

Mener skadeverk er innenfor

Selv om han tar avstand fra vold mot mennesker, avviser han ikke at gruppen kan begå skadeverk og sabotasje på eiendom.

– Vi har ikke tatt stilling til bruk av slike virkemidler. Vi har hatt litt samtaler om det, men det er ingen enighet i gruppa. Jeg mener at det er en skadebegrensning å skade maskineri som brukes til oljeutvinning, for eksempel. Jeg ville ikke kalt det vold, jeg mener det er trygt innenfor ikke-vold, sier Berg.

– Ville du kalt det sabotasje?

– Jeg ville kalt det uskadeliggjøring av farlig maskineri.

– Er det innenfor det Stopp Oljeletinga kan gjøre i en ikke-voldelig aksjon?

– Jeg mener personlig at det er i kategorien ikke-vold, men det er ikke noe vi er enige om å bruke. Vi har ikke diskutert det som en mulig taktikk.

Gruppen har fått kritikk også fra flere i klimabevegelsen, som mener de ødelegger for sin egen sak gjennom splittende aksjoner.

– Om det virker eller ikke vet vi ikke. Det vi vet er at det som er gjort til nå ikke har vært tilstrekkelig. Alle store samfunnsendringer har kommet etter sivil motstand, historisk har det vist seg å være effektivt, sier talspersonen.

For to uker siden forsøkte aktivister fra gruppen å lime seg fast til Edvard Munchs berømte maleri «Skrik» på Nasjonalmuseet.

Skahjem: – Kan bli så kreativ man vil

Torsdag var aksjonsgruppa sentral på «Debatten». Medlem Joachim Skahjem var invitert for å snakke om aksjonen der han kastet maling på statuen «Monolitten» i Vigelandsparken.

Under sendingen kom Skahjem med uttalelser om bruk av vold, som fikk flere til å reagerer.

– Det jeg definitivt ikke kan utelukke er at vold vil skje, og det tror jeg kommer til å skje, sa Skahjem torsdag.

– Skadeverk eller en bombe under en oljerigg? Hva snakker man om her? spurte programleder Fredrik Solvang.

– Man kan bli så kreativ man vil. Om man vil bruke Molotov cocktail eller fyrstikk er jeg ikke så opptatt av. Poenget er at Equinor holder på et massedrapsprosjekt som er støttet av staten, og da må det norske folk få lov til å kjempe mot det. Opprør er en del av demokratiet, sa Skahjem.

– Hvis PST hører på nå: jeg ville gjort det, sa Skahjem.

SYNLIG: Joachim Skahjem har vært profilert som medlem av «Stopp Oljeletinga». Han har vært med på flere av de mest oppsiktsvekkende aksjonene, som her i Vigelandsparken.

Sendte talsperson til Debatten

Under et døgn etter sendingen har Skahjem valgt å forlate gruppa.

– Hans meninger var for forskjellige fra gruppas på synet om framtidig bruk av vold, og derfor ville han slutte. Vi gjør ikke annet enn å akseptere det, sier Berg.

Stopp Oljeletinga var kjent med at Skahjem har et syn på vold som ikke stemmer overens med gruppas prinsipper, ifølge talspersonen. Likevel har han vært med på flere svært synlige aksjoner, forutsatt at han forholder seg til at de er ikke-voldelige.

Gruppa reagerte da de ble klar over at NRKs Fredrik Solvang kom til å gå inn i Skahjems personlige syn på vold under «Debatten», sier Berg.

– Skahjem var invitert for å snakke om aksjonen der han kastet maling på Monolitten. Noen timer før sending ble det klart at han også skulle snakke om sitt personlige syn. Derfor dro Ronja (Therese Mylius, red.anm.) som talsperson for Stopp Oljeletinga. Han snakket ikke på vegne av oss, sier Berg.

TOMATSUPPE: Pheobe Plummer og Anna Holland i «Just Stop Oil» kastet kald tomatsuppe på et van Gogh-maleri i London.

Kastet tomatsuppe: – Jeg sørger konstant

Stopp Oljeletinga er en del av et nettverk med flere grupper, blant annet «Just Stop Oil» i England, som sto bak den første av de kjente aksjonene mot berømte kunstverk.

Anna Holland og Pheobe Plummer kastet tomatsuppe på et van Gogh-maleri. Det fikk overskrifter verden over, og søstergrupper har gått til lignende aksjoner mot berømte kulturskatter over hele Europa.

Til VG sier Anna Holland at de lever i frykt for at noen skal komme til skade som en indirekte konsekvens av aksjonene deres. Just Stop Oil har stanset trafikk i England.

– Jeg håper og ber hver dag at jeg aldri får den telefonen om at noen er skadet i en av våre aksjoner. Vi er en fredelig, ikke-voldelig aksjonsgruppe, sier Holland til VG.

De setter seg selv i fare, sier Holland, men hun setter det opp mot at flere tusen mennesker døde da England hadde en heterekord på 40 grader i sommer.

– Det ville være hjerteskjærende, men å være en del av klimabevegelsen betyr at jeg konstant sørger over folkene som dør.

VASKES BORT: Gruppen forsikret seg om at malingen var lett å fjerne og ikke ville skade miljøet, før aksjonen i Vigelandsparken, sier Berg.

Trener på å holde roen

Stopp Oljeletinga i Norge har opplevd at tilskuere kan motarbeide dem fysisk.

I Trondheim stanset gruppen trafikk ved å sette seg fysisk til hinder for biler i veien. Flere tilskuere gikk ut av bilene og løftet aksjonistene fysisk ut av veibanen.

Det har hendt at de har blitt fiket til og fått forstuet en finger, sier Berg, men de øver på å holde seg rolig i slike situasjoner.

– Vi stiller krav om at alle som blir med på aksjoner må være med på en flere timer lang ikke-voldstrening. Der går vi gjennom filosofien og historien bak sivil motstand, og vi har trening i hva man gjør hvis noen blir voldelige mot oss, sånn at man får kjenne på det før det skjer, sier Berg.

– Vi kommer ikke til å møte vold med vold, og vi trener på det.