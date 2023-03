FANGET PÅ OVERVÅKNING: 27-åringen ble fanget på overvåkning rett ved åstedet. Politiet spilte tirsdag av en video hvor man ser denne mannen skyte Bård Lanes.

Ålesunder (27) erkjenner drap: − Det skulle ikke ha skjedd

VESTFOLD TINGRETT (VG) Den 27 år gamle mannen overrasket alle da han erkjente å ha skutt Bård Lanes. Han sier det ikke var planen å drepe 33-åringen.

Tirsdag startet rettssaken mot de fire mennene som står tiltalt for drapet på 33 år gamle Bård Lanes, som var politiinformant.

Dagen startet med en stor overraskelse: at en av de tiltalte, 27-åringen som er utpekt som mannen som skjøt Lanes, erkjente å ha skutt 33-åringen og svarte ja på spørsmålet om han erkjente straffskyld for drap.







Mannen som ikke har forklart seg for politiet, forklarte seg for retten i dag.

Der startet han med å si:

– Jeg vil begynne med å beklage til de pårørende, sier 27-åringen og ser seg bak mot publikum.

– Det som skjedde, skulle ikke ha skjedd, og det var heller ikke planen.

Han forklarer at planen var at han skulle skade Bård, ikke drepe han.

Han forklarer at han skulle brekke beina på Bård som en tjeneste for 33 år gamle Lasse, som er tiltalt for å ha bestilt drapet på Bård.

SIKKERHET: Det er mye politi, arrestforvarere og fengselsbetjenter i Horten tinghus.

Lasse, som nekter straffskyld for drap, har uttalt følgende til VG i et intervju:

– Jeg hadde en plan om at Bård skulle tas, at han skulle ristes, ikke drepes. Jeg har ikke vært med på noe drap.

27-åringen fra Ålesund sier følgende om planen i retten i dag:

– Lasse sa et en person plaget ham, at han ble trakassert. Så jeg sa «okey», jeg tilbudte ham å gjøre en tjenste. Hvis jeg gjør en tjenste for deg, så har jeg en tjeneste til gjengjeld.

Denne saken blir oppdatert.

Den 27 år gamle ålesunderen, som tidligere er dømt for likskjending i en annen drapssak, fikk i dag se en video i retten av det som angivelig er han, som skyter Lanes, på en parkeringsplass på Kilen i Tønsberg, med en ombygd startpistol.

AKTORATET: Andreas Christiansen, Åsmund Yli og Fredrik Borg Johannessen møter fra påtalemyndigheten i saken.

27-åringen fulgte med på videoen, ganske uttrykksløs, mens Bård Lanes’ etterlatte kjæreste og bror var svært preget.

Statsadvokat Andreas Christiansen uttalte at påtalemyndigheten vurderer å legge ned påstand om forvaring for 27-åringen, og det sitter to rettspsykiatere i rettssalen, som skal følge med på ålesunderen.

De tre andre tiltalte, deriblant 33 år gamle Lasse som er tiltalt for ha bestilt et drap, nekter straffskyld.

LES AVSLØRINGEN: Drapet på politiinformant

Og hør podkasten:

