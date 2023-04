HVILKE KUNDER?: Raymond Johansen vet ikke hvilke kunder hans nærmeste rådgiver har hatt. Rådgiveren, Stian Valla Taraldsvik, innfelt.

Raymonds nærmeste har hemmelig First House-kundeliste

Raymond Johansens nye rådgiver har flere ganger vandret mellom PR-bransjen og politikk. Han nekter å fortelle hvem han har jobbet for. – Amatørmessig, smeller det fra PR-ekspert.

Hva mener Arbeiderpartiets byrådsleder i Oslo Raymond Johansen og hans nye rådgiver Stian Valla Taraldsvik om sistnevntes bakgrunn i PR-byrået First House?

Det er umulig å si. Begge nekter å stille til intervju om saken.

Det gjør derimot statsvitenskap-professor Kjell Arne Røvik.

Han er en av Norges ledende forskere på krysningen av politikk og PR.

Røvik mener det kan bli et stort problem at Raymond Johansen ansetter en fortrolig medarbeider med hemmelige kundelister fra First House.

– Dette er åpenbart problematisk. Om vedkommende med sin bakgrunn skal ha en så fremtredende rolle i Oslo, vil han med stor sannsynlighet møte på interessekonflikter uansett hvilken vei han snur seg, sier han og slår fast:

– De kundelistene bør se dagens lys snarest.

Røvik mener Oslo er en såpass stor by, at det ikke er usannsynlig at det kan komme til interessekonflikter mellom kommunen og Taraldsviks tidligere kunder.

– Da har offentligheten krav på å vite om det. Dette handler selvsagt om legitimitet og folkets tillit til kommunale beslutninger. Det er uheldig og faktisk litt amatørmessig at man ikke har tatt høyde for det i Oslo rådhus, sier Røvik.

KJELL ARNE HAR TALT: UiT-professor Kjell Arne Røvik er ikke kjent for å gå stille i dørene. Nå gir han klar beskjed om hva han synes om skjulte kundelister på Oslo rådhus.

Svingdør-veteran

VG har tidligere omtalt «svingdøren» mellom PR og politikk, altså politikere som hopper mellom ulike stillinger i politikk og PR-byråer.

Få har gjort flere hopp mellom de to ulike områdene enn Johansens nye rådgiver:

Taraldsvik gikk i 2016 fra Ap til et internship i Geelmuyden Kiese, før han gikk tilbake en jobb i Aps stortingsgruppe.

Deretter fikk han en jobb i PR-byrået MSL Group, frem til han ble hentet tilbake til Arbeiderpartiet som rådgiver for partisekretær Kjersti Stenseng i slutten av 2016.

I 2017 begynte Taraldsvik som rådgiver i First House, hvor han jobbet i fire år.

i 2021 gikk til Reitan Retail, hvor han jobbet med «Public Affairs» – fram til han i mars i år fikk jobben som byrådssekretær for Raymond Johansen.

ERFAREN PR-MANN: Stian Valla Taralsvik har vært innom tre ulike PR-byråer. Nå jobber han for Oslos byrådsleder.

– Her har det vært så mye svingdørsaktivitet at det nesten kunne gått i leksikon-definisjonen av svingdøren. Hans mange hopp mellom PR-byrå og politikken gjør at han drar med seg veldig mye kunnskap og nettverk som selvsagt øker hans verdi på arbeidsmarkedet, sier Røvik.

Og videre:

– Da er det særs viktig at han er åpen om hvem sine interesser han har drevet påvirkningsarbeid for.

– Kan dette få konsekvenser for Raymond Johansen?

– Vi vet at slike saker har potensial til å svekke tilliten til politikerne. Det er Raymond Johansen som har ansatt ham, og måten han håndterer saken på vil være avgjørende for om tilliten til ham bevares eller svekkes.

Muntlig orientering

Hemmelige kundelister skapte også en humpete start for statsminister Jonas Gahr Støres (Ap) nye statssekretær Kristoffer Thoner (Ap), som ble hentet fra konsulentselskapet McKinsey.

Etter flere dager og hard kritikk, endte saken med at McKinsey innhentet tillatelse fra Thoners kunder, slik at han kunne gi en orientering til sin sjef – statsministeren – om hvilke kundeforhold han hadde hatt.

Det har ikke Taraldsvik gjort for byrådslederen.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Raymond Johansen. Han ønsker ikke å svare.

Det gjør derimot Oslos kommunes kommunikasjonssjef, Hanne Gjørtz:

«Byrådslederen har vært muntlig orientert om Stian Taraldsviks kundeforhold 18 måneder bakover i tid, som er den perioden First House oppgir»

På et nytt spørsmål om Johansen vil svare, svarer hun:

«Det er ikke noe mer å tilføye i denne saken fra vår side».

TAUSERE ENN BIRGITTE: Raymond Johansen vil ikke svare for sin rekruttering av en tidligere First House-rådgiver.

Kun 18 måneder tilbake

Taraldsvik selv skriver i en e-post at han viser til First House, når han får spørsmål om sine kunder fra før denne perioden. Han skriver at han selv vil ta ansvar for å orientere Oslo kommune om han mener det kan oppstå interessekonflikter.

«Skulle det oppstå situasjoner der jeg ønsker min habilitet vurdert, på grunn av tidligere kunder, vil administrasjonen på Byrådsleders kontor bistå meg med det.»

First House har hemmelige kundelister. Dette har skapt trøbbel ved flere overganger mellom PR og politikk, blant annet da Sylvi Listhaug (Frp) sluttet i selskapet for å bli landbruksminister i 2016.

First House-direktør Per Høiby vil kun dele begrenset informasjon om hvem Taraldsvik jobbet for.

– Stian Valla Taraldsvik sa opp i september 2021 for å begynne hos Reitan Retail. I oppsigelsestiden jobbet han utelukkende med selskaper i Reitan-systemet.

Høiby opplyser at de nå har en intern praksis for overganger fra First House til politikk og offentlig forvalting: Hovedregelen er at kundeforhold de siste 18 måneder offentliggjøres.

Røvik sier det er noe formildende at det er halvannet år siden Taraldsvik sluttet i First House.

– Men det jo ingen evighet i dette perspektivet, legger han til.

VG har forelagt kritikken fra Røvik for både Raymond Johansen og Stian Taraldsvik Valla. Ingen av dem vil svare på kritikken.