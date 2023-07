Aktiver kart

Brann i T-banetunnel – evakuering pågår

Det brenner i en T-banetunnel mellom Sinsen og Carl Berner i Oslo. Evakuering pågår.

Evakuering av et togsett i tunnelen gjøres mot Sinsen T-banestasjon, melder Oslo politidistrikt.

Det skal ikke brenne i et togsett, men mulig noe gods i tunnelen.







– Det er ikke noen kraftig brann eller røykutvikling. Foreløpig melding er at det er lite røyk i tunnelen, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til VG klokken 10.25 lørdag formiddag.

T-banen som evakueres står om lag 100 meter inn i tunnelen fra Sinsen-siden, tvitrer Oslo 110 sentral.

– Vi er i ferd med å evakuere ut mot Sinsen T-banestasjon, opplyser Gulbrandsen.

– Per nå er det ikke melding om personskader. Men alle har ikke like rett for å bevege seg i tunnelen. Vi bistår dem med dette.

Politiet er ikke kjent med hvor mange som befinner seg i T-banevognene. De evakuerte blir samlet etter evakuering.

Brannvesenet jobber med å få avklart årsaken til brannen.

Sporveien i Oslo opplyser til VG om at det må regnes med forsinkelser på strekningen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post