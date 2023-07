Avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik.

Avvikler bruk av Altinn: − En alvorlig sak

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik, ser alvorlig på at flere kommuner ikke har hatt tilgang til dokumenter sendt fra politiet. Nå har han bedt politidistriktene umiddelbart stanse all oversendelse av dokumenter til kommunene via Altinn.

I en pressemelding tirsdag kom det frem at flere kommuner ikke har vært kjent med at de har mottatt informasjon fra politiet i Altinn.

Vandvik forklarer at saken først ble kjent for dem gjennom media. Fredag ble de kontaktet av Bufdir med melding om at flere kommuner hadde uåpnede dokumenter i Altinn, blant annet bekymringsmeldinger om barn og unge.

– Det er en alvorlig sak, selvfølgelig, når meldinger som skal følges opp ikke er fanget opp, sier Vandvik til VG.

– Vi har lagt til grunn at når noen er registrert med en konto på Altinn så vil de motta og følge opp meldinger, men så har det ikke vært slik.

Politidirektoratet har bedt politidistriktene umiddelbart stanse all oversendelse av dokumenter til kommunene via Altinn og er i tett dialog med Digitaliseringsdirektoratet om hvordan plattformen skal brukes fremover.

– Gått utenfor rutinene

Det er mulig for politiet å se om meldinger sendt via Altinn er åpnet og Vandvik forklarer at politidistriktene nå vil gå gjennom de meldingene de ser ikke er åpnet. Disse kan politiet gjenfinne og dele med kommunen.

I politidirektoratets pressemelding står det at: "I henhold til gjeldende rutine i politiet skal bekymringsmeldinger sendes fra politiets dokumentforvaltningssystem Websak."

– Det synes som at politidistriktene har valgt i noen tilfeller å dele noen straffesaksdokumenter digitalt gjennom Altinn fordi det er sikkert og effektivt, men da har man altså gått utenfor rutinene, bekrefter Vandvik.

Han forklarer at Altinn opprinnelig ble tatt i bruk for forsendelse av straffesaksdokumenter.

– Denne løsningen ble etablert sent i 2018.

Han understreker at det er for tidlig å si noe om hva som er innholdet i meldingene som ikke har nådd mottager. Han poengterer at bekymringsmeldinger om barn og unge gjerne følges opp i flere spor i politiet.

– Derfor regner vi med at de mest alvorlige sakene er fulgt opp, men det vi skal nå forsikre oss om.