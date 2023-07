FINNER IKKE BOLIG: Om en måned starter (f.v) Nathalie Nilsen, Kari Ruud Norvik og Guro Sætre på studier, men først må de finne et sted å bo.

Aldri vært tøffere å leie bolig i Oslo – 20-åringene har jaktet i flere måneder

Leiemarkedet i Oslo er kritisk. Utleiemegleren sier det vil bli en knalltøff sommer. For leietagerne er det frustrerende.

Kortversjonen Leiemarkedet i Oslo er i en kritisk situasjon med høy etterspørsel og få boliger tilgjengelig, ifølge Geir Skogheim fra Utleiemegleren.

Tre studenter fra Aalesund har opplevd betydelig utfordringer med å finne bolig i Oslo, til tross for å ha vært på leting i flere måneder.

En av utfordringene er at de ikke har mulighet til å gå på visning, kun via video. Det har gjort at de ofte havner lenger bak i køen.

Utleiemegleren har identifisert en rekke årsaker til den kompliserte situasjonen, inklusive høye renter, flyktninger som trenger bolig, og en økning i antall leietagere.

En viktig faktor er at antall sekundærboliger går ned, mye på grunn av strengere skattlegging.

Situasjonen har også ført til budrunder på leiepriser, noe Utleiemegleren sterkt motsetter seg. Vis mer

– Dette er den absolutt tøffeste sommeren som noen gang har vært. Nå er det kritisk lite boliger på markedet, spesielt i Oslo, men også andre store byer og pressområder. Antall leietagere stiger også mye år for år.

Det sier salgs- og markedsdirektør i Utleiemegleren, Geir Skogheim, til VG.

Leiemarkedet er knalltøft. Høy etterspørsel og få boliger gjør livet vanskelig for leietagerne.

På ulike Facebook-grupper ser man en rekke innlegg av folk som er på utkikk etter et sted å bo. Blant dem er 20-åringene Guro Sætre, Kari Ruud Norvik og Nathalie Nilsen.

Trioen skal flytte fra Aalesund til Oslo for å studere til høsten. De må imidlertid ha et sted å bo, og det viser seg å være svært vanskelig.

Mange måneder

20-åringene har lett etter bolig i mange måneder. Så langt har de ikke lykkes i jakten, og nå er det litt over en måned til studiestart.

Til VG forteller trioen at de er overrasket over hvor vanskelig det egentlig er.

– Vi opplever det som svært vanskelig. Når vi heller ikke har muligheten til å dra på visning, bare over video, føler vi at oppgaven er enda vanskeligere. Da kan det virke som at vi havner lenger bak i køen. Det gjør det svært vanskelig, sier Sætre.

Jentene opplever først og fremst at de ikke får særlig med svar på meldinger. Sætre anslår at de har sendt meldinger på rundt 100 leiligheter via Finn og Hybel.no. De har fått svar tilbake på under halvparten.

– Det er nok fort som følge av enorm interesse. Vi legger merke til at det er mange som leter etter leilighet. Det er sikkert ting vi kunne ha gjort bedre, vi skal ikke se bort ifra det. Hele situasjonen er vanskelig.

Knalltøff sommer

Tilbake til Skogheim. Megleren sier det har vært et tøft marked over lang tid. Selskapet han jobber i, Utleiemegleren, så tendenser allerede våren 2022. Sommeren samme året var også knalltøff.

I år ser det ut som at det blir en enda vanskeligere sommer.

– Noe av grunnen til det er at det blir flere leietagere i markedet siden renten er høy. Det kommer nye grupper på markedet ettersom de ikke har råd til å kjøpe bolig. I tillegg kommer det flyktninger til Norge som vi skal bosette. Alt dette setter ekstra press på markedet, sier Skogheim.

De siste fem årene har det kommet cirka 90.000 flere leietagere på markedet. Skogheim sier det kommer flere tusen ekstra i tiden fremover i tillegg.

I tillegg går antall sekundærboliger sekundærboligerSekundærboliger er boliger som eies av privatpersoner som ikke selv bor i disse boligene. ned. Bare de siste tre årene har det forsvunnet i overkant av 9300 slike boliger.

– Av disse er over 6000 av Oslo. En viktig grunn er at dette blir skattlagt tøffere enn før. Formuesskattesatsene er skrudd kraftig opp, men det viktigste er formuesverdien på sekundærboligen. Tidligere fikk man en verdsettelsesrabatt som man fortsatt får på aksjer og fond. Det er ikke lenger tilfelle. Det gjør at flere velger å selge sekundærleiligheten sin, og heller setter pengene sine i andre type investeringer. Det mener vi er feil. Økt skatt gir ikke flere boliger, noe markedet trenger.

Tidligere i år meldte eksperter at det var smart å investere i utleiebolig.

TØFT MARKED: Geir Skogheim forteller at leiemarkedet i aldri har vært tøffere.

Info Tips til deg som leietager Skogheim har flere tips for deg som skal leie bolig. Start boligjakten tidlig og vær forberedt

Ta med bolig-CV og vis engasjement

Vis god betalingsvilje

Vær forsiktig med hva du deler på nett og sosiale medier. Les flere tips her. Vis mer

Gir ikke opp

Sætre, Norvik og Nilsen gir ikke opp leilighetsjakten, og prøver å holde seg ved godt mot. Om kort tid får studenter svar på om de kom inn på studiet eller ikke. Det kan endre markedet.

– Vi håper jo at det roer seg ned da. Jeg tror det kommer til å ordne seg. Om vi får en dårligere leilighet enn planlagt, så får det bare bli slik. Vi bor der vi får bo. Håpet er fortsatt der om å finne noe bra.

Gjengen har også opplevd at prisene på leilighetene går opp. Årsaken er budrunder på leiepriser. Ifølge Skogheim er det ikke et ukjent fenomen, og en utvikling de ser.

Utleiemegleren er sterk motstander av disse budrundene.

– Hvis vi tillater det, så får vi ikke nødvendigvis de beste leietagerne, og man kan oppleve at leietager innen kort tid ikke kan betale sine forpliktelser. Når flere kjemper om samme leilighet tar vi kredittsjekk og referansesjekk av interessentene. Det gir et godt grunnlag da man skal ta et valg.

