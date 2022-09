SKYTING FRA BIL: Politiet leter etter spor etter at det skal ha blitt avfyrt skudd på Torshov i Oslo tirsdag kveld.

Siste siktede etter skyteepisoden på Torshov er løslatt

Den siste siktede etter skyteepisoden på Torshov i Oslo tirsdag kveld er torsdag løslatt, men er fortsatt siktet. Hans forsvarer varsler erstatningskrav.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres.

– En person er løslatt fra fengsel på grunn av svekket mistankegrunnlag. Vedkommende er fortsatt siktet i saken, sier opplyser politiadvokat Kine Wesseltoft i Oslo politidistrikt til VG via kommunikasjonsavdelingen.

Dermed er det ikke lengre noen fengslet etter skyteepisoden. Politiet har ikke ønsket å kommentere hvorfor mistankegrunnlaget er svekket eller på hvilket grunnlag vedkommende fortsatt er siktet.

Det var NRK som meldte om utviklingen først.

Tre personer som var siktet etter skytingen, fikk siktelsene frafalt onsdag og regnes nå som fornærmede. De tre ble pågrepet tirsdag kveld.

Den siste siktede ble pågrepet natt til onsdag og er nå altså løslatt. VG har vært i kontakt med den siktedes forsvarer, advokat Øivind Sterri.

– Min klient har hele tiden vært svært tydelig på at han ikke har noe med denne saken å gjøre. Nå er han glad for at politiet har løslatt ham, og at de har lyttet til dette, sier Sterri.

Sterri varsler at de nå vil kreve erstatning etter at hans klient satt i et døgn på glattcelle før han ble løslatt, ifølge Sterri.

– Det er åpenbart at vi vil kreve erstatning for urettmessig straffeforfølgelse etter dette, sier Sterri.

Det var klokken 20.26 tirsdag kveld at politiet meldte om skudd mellom to biler på Torshov. Kort tid senere hadde politiet kontroll på to biler. Ingen skal ha blitt skadet i skytingen.

Onsdag meldte politiet at det kunne bli aktuelt med flere pågripelser.