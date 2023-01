SKAL VELGE LEDELSE: Peggy Hessen Følsvik skal lede Aps valgkomité før landsmøtet i mai.

LO-sjefen skal lede valget av Ap-ledere

LO-leder Peggy Hessen Følsvik ble tirsdag innstilt av sentralstyret i Ap til leder av valgkomiteen på Aps landsmøte i mai.

– Jeg er veldig glad for at LO-leder Peggy Hessen Følsvik har sagt ja til å være leder for Arbeiderpartiets valgkomité. Det er en viktig jobb, som jeg er sikker på at hun vil løse på en trygg og samvittighetsfull måte, sier Støre til VG etter at sentralstyret tirsdag har innstilt på valgkomité.

Valgkomiteen skal innstille til ledelse på partiets landsmøte i mai.

Han legger til:

– Jeg er godt fornøyd med sentralstyrets innstilling til hele valgkomiteen, som jeg mener gjenspeiler bredden vi har i Arbeiderpartiets rekker.

Følsvik takker for tilliten.

– Jeg er glad for denne innstillingen. Et sterkt sentralstyre og en solid partiledelse er helt avgjørende for å lykkes med regjeringsprosjektet, for å bygge partiet og for å formidle den gode politikken som leveres. Å bygge et lag som skal lede partiet frem til det viktige kommunevalget til høsten, sammen med folk fra hele landet, er en spennende utfordring, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det har vært spekulert i om Aps parlamentariske leder, Rigmor Aasrud, skulle bli leder av valgkomiteen, men Aps sentralstyre går tilbake til at det er LO-lederen som skal lede den viktige komiteen i Ap.

Aaserud trådte inn som leder i valgkomiteen i 2021, etter bortgangen til LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Det store spørsmålet er om det kommer en eller flere utskiftninger i ledelsen.

Støre har signalisert at han er åpen for å gå tilbake til to nestledere. Den klare favoritten til å bli nestleder sammen med Bjørnar Skjæran, er kunnskapsminister Tonje Brenna.

Det er de som mener at det bør komme flere utskiftninger. Med en oppslutning på rundt 15 prosent kan det presse frem en debatt om det. Men med målinger på rundt 20 prosent, er det ansett som trolig at det bare ender med at de setter inn en ny nestleder.

Et annet spenningsmoment er om tidligere nestleder Hadia Tajik kan bli medlem av Aps sentralstyre.

Etter alle solemerker er Støre selv fredet på det kommende landsmøtet.

Men det er det valgkomiteen som avgjør. De begynner sitt arbeid etter at landsstyret i Ap har behandlet sentralstyrets innstilling i februar. Da skal valgkomiteen jobbe frem til landsmøtet i mai.

Balanse

– Medlemsdemokratiet er noe av det fineste vi har i partiet vårt, og valgkomiteen blir pekt ut til å gjøre en særs viktig jobb på vegne av oss alle, sier partisekretær Kjersti Stenseng i forbindelse med innstillingen fra Arbeiderpartiets sentralstyre til årets valgkomité.

Hun fremholder at innstillingen til valgkomiteen er basert på innspill fra fylkespartiene og at det er spesielt vektlagt å finne en god balanse på kjønn, geografi og erfaring fra ulike deler av partiet.

Info Her er hele valgkomiteen Innstillingen fra sentralstyret: Leder: Peggy Hessen Følsvik, LO-leder

Medlemmer: Astrid Hoem, AUF Frode Jacobsen, Oslo Rigmor Aasrud, Innlandet Even Røed, Buskerud Sigurd Rafaelsen, Finnmark Elin Weggesrud, Vestfold og Telemark Marianne Bjorøy, Vestland Åsmund Aukrust, Akershus Amund Hellesø, Trøndelag Frode Fjeldsbø, Rogaland Vis mer

– Arbeiderpartiets sentralstyre skal representere bredden i partiet vårt, og det blir en viktig del av arbeidet for valgkomiteen. Den brede arbeiderbevegelsen i Norge er ikke komplett uten fagbevegelsen og disse båndene er sterke, derfor er jeg veldig glad for at LO-lederen ønsker å ta dette viktige vervet, sier Stenseng.

Dette er fjerde landsmøtet på rad hvor LO-lederen blir innstilt som leder av valgkomiteen.

Innstillingen går nå videre til landsstyret som skal sette ned valgkomiteen. Valgkomiteen skal så foreslå sentralstyre og ledelse til Arbeiderpartiets 69. ordinære landsmøte som avholdes 4.–6. mai 2023 i Folkets Hus i Oslo.