I PRIDE-TOG: 10. september deltok over 72.000 mennesker i et regnbuetog i Oslos gater. Blant dem var justisminister Emilie Enger Mehl og statsminister Jonas Gahr Støre.

Mehl og Støre svarer ikke på om de ble informert om terrorvarsel

Hverken statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) eller justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) svarer fredag på om de ble varslet om et mulig terrorangrep i Skandinavia i fjor sommer.

Torsdag kveld avslørte VG at en agent på oppdrag for Etterretningstjenesten ble varslet om planer for et terrorangrep mot Skandinavia, seks dager før terroren rammet Oslo 25. juni i fjor.

E-tjenesten varslet videre til Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som de neste dagene forsøkte å finne ut hvorvidt planen var reell og hvem som i så fall sto bak.

De hadde ikke nøyaktige opplysninger om sted, tid eller navnet på den eller de som skulle gjennomføre det mulige angrepet. Men de kom på sporet av et nettverk rundt ekstremisten Arfan Bhatti. Den terrorsiktede Zaniar Matapour (43) var en del av dette nettverket, får VG opplyst.

25. juni gikk Matapour til angrep i Oslo sentrum. To mennesker mistet livet, 24 ble skadet, og det som skulle være en feiring av skeiv kjærlighet i Oslo, ble i stedet et mål for terror.

Vil ikke svare

– Etter angrepet i Oslo er regjeringen holdt løpende orientert om ulike forhold knyttet til det som skjedde. Utover dette kan vi ikke kommentere konkrete opplysninger. Saken er fortsatt under etterforskning. Spørsmål om konkrete forhold må rettes til PST, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en uttalelse til VG torsdag kveld.

Hun viste til at et utvalg skal evaluere håndteringen av terrorangrepet, og levere en rapport før sommeren.

Men hun svarer ikke på VGs gjentatte spørsmål om hun eller Justisdepartementet var orientert om informasjonen sikkerhetstjenestene hadde mottatt før terrorangrepet i Oslo.

– Vi har ikke noe å tilføye utover kommentaren vi ga i går, skriver Torleik Svelle, politisk rådgiver i Justisdepartementet, i en SMS til VG i 13-tiden fredag.

Han har ikke svart på VGs henvendelser etter dette.

Heller ikke statsminister Jonas Gahr Støre vil svare på dette.

VG har stilt spørsmål til Statsministerens kontor (SMK) om når Støre fikk vite om terrorvarselet – og om dette var før terrorangrepet 25. juni.

SMK viser til Justisdepartementet, som svarer at de ikke har noe å tilføye utover det Mehl sa torsdag kveld.

Mottok ikke info

Ni dager før terroren i Oslo kom PST med en trusselvurdering der de nedjusterte risikoen for islamistisk terror i Norge fra «mulig» til lite sannsynlig.

Varselet fra E-tjenesten til PST kom seks dager før angrepet. Trusselnivået ble ikke justert opp igjen.

Oslo politidistrikt mottok ikke informasjon om konkrete trusler før angrepet fant sted.

HVEM FIKK VITE?: PST mottok informasjon fra E-tjenesten. Men justisminister Mehl vil ikke svare på om hun også ble orientert før terrorangrepet i juni. Her med assisterende PST-sjef Hedvig Moe på en pressekonferanse i september.

Opposisjonen: Må svare

Fredag krever både Frp og Venstre at Mehl svarer på om hun var orientert om terrortrusselen – og hvordan denne informasjonen ble fulgt opp.

– Jeg legger til grunn at dersom det har kommet et varsel fra E-tjenesten til PST om et mulig terrorangrep på norsk jord, så er det en såpass dramatisk ting at det vil justisministeren være orientert om, sier Per-Willy Amundsen (Frp), lederen av justiskomiteen på stortinget, til VG.

Han varsler at han vil stille et skriftlig spørsmål til justisministeren for at Stortinget skal få svar på dette. Det gjør også Ingvild Wetrhus Thorsvik (V), som også sitter i justiskomiteen.

– Her må alle steiner snus, for å få klarhet i hva de fikk vite når og hvordan denne informasjonen ble brukt, sier hun til VG.