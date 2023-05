1 / 2 forrige neste fullskjerm

Flere gressbranner langs toglinje: − Lukk vinduer og hold avstand!

Brannvesenet har startet slukking av flere gressbranner langs en toglinje på Moi i Rogaland fylke. Togtrafikken på toglinjen har stanset inntil videre.

Politiet meldt først om brannen klokken 21.48.

Operasjonsleder i sørvest politidistrikt, Anders Oppedal, opplyser til VG onsdag kveld at patrulje er på vei til stedet.







– Det har kommet inn flere meldinger fra innbyggere som bor i nærheten av toglinjene om brann. Brannvesen er på stedet nå og har startet slukking, opplyser Oppedal.

Han forteller at trafikken på togstrekningen har stanset inntil videre.

– Politiet har ikke den fulle oversikten. Det skal være mye røyk i området, og innbyggere bes om å holde avstand. Hold vinduer lukket inntil det oppnås kontroll, skriver politiet på Twitter.

Knut Odde, operasjonsleder i Agder politidistrikt, opplyser om at brannen har oppstått på grunn av varmgang i bremsene.

– Det har brent i bremsene på toget, langs Moi og området Sira. Omfanget er ikke kjent enda. Toget ble stoppet på Gyland Stasjon for å slukke brannen på toget, sier Odde.

Moi er et tettsted i Lund kommune, i Rogaland fylke.

Vaktleder i 110-sentralen Sør-Vest, Tor Kåre Steinskog, forteller til VG at de har sendt ut mannskaper.

– Det er brann i vegetasjon langs toglinjen, blant annet i Moi, Sira og Drangsdalen, forteller Steinskog.

Pressevakt hos Bane NOR, Anne Kirkhusmo, opplyser overfor VG at de per nå ikke kjører tog fra Egersund i retning Moi, på grunn av gressbrannene langs toglinjen.

Det er togene mellom Oslo og Stavanger, samt togene mellom Stavanger og Egersund som blir rammet av dette, skriver Bane Nor på sine nettsider.

VG-tipser, Fred Sirevåg, bor selv på Moi, og forteller at han har sett brann fem plasser langs toglinjen.

– Det ryker godt av flere av brannene. Jeg kan se at brannvesenet har rykket ut, det er ganske hektisk. Jeg håper de får kontroll snart, det er knusk tørt og blåser kraftig her, forteller Sirevåg.

