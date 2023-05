ANGREP: Alfred Bjørlo anklager næringsministeren for ikke å ha oversikt over hvem som eier norske selskaper.

Vestre får kritikk: − Oppsiktsvekkende

Venstres Alfred Bjørlo går kraftig ut mot næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Bjørlo får faglig støtte: – Bevisstløst, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. Vestre avfeier kritikken.

Kortversjonen Venstres Alfred Bjørlo kritiserer næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) for manglende oversikt over utenlandsk eierskap i norske bedrifter.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 støtter kritikken og er bekymret for at man ikke følger med på oppkjøp og teknologi i regi av blant annet russiske og kinesiske interesser.

Næringsminister Vestre avviser anklagene og sier han ikke kjenner til andre land som teller eller registrerer utenlandske investeringer og oppkjøp i næringslivet. Vis mer

– Vestre innrømmer at han overhodet ikke har eller vil ha oversikt over utviklingen i utenlandsk eierskap i norske bedrifter. Det er nesten ikke til å tro, sier Bjørlo, som er næringspolitisk talsperson i Venstre.

Bakgrunnen for harmen er et skriftlig svar Vestre har gitt til Stortinget, hvor Bjørlo spurte om de har oversikt over hvor mange private norskeide bedrifter som er solgt til utenlandske eiere – og om det er tall det er interessant å skaffe, hvis de ikke finnes.

Vestre svarer at de «ikke har oppdatert oversikt over nasjonaliteten til

aksjeeierne i det enkelte selskap, og derved ikke hvor mange bedrifter som er solgt til utenlandske eiere».

– Oppsiktsvekkende

Han legger også til at de «foreløpig ikke har konkrete planer om å innhente slike oversikter».

– Svaret er egentlig helt oppsiktsvekkende: Andre land i den vestlige verden er nå opptatt av å holde nasjonal kontroll på ressurser og strategisk eierskap i næringslivet, sier Bjørlo:

– Men i Norge har vi en regjering som kjører opp skattene på norsk eierskap – formuesskatt og utbytteskatt blant annet – og de gidder ikke skaffe informasjon som kan fortelle om det fører til flukt av eierskap og kapital ut av landet, sier han.

VIL RYDDE OPP: Bjørlo sier at Venstre vil legge frem forslag på Stortinget om at regjeringen øyeblikkelig skaffer oversikt som kan vise utenlandske posisjoner i norske selskaper.

Bjørlo sier tallene er viktige i motsatt tilfelle også:

– Regjeringen er anklaget for manglende forutsigbarhet blant annet knyttet til lakseskatten, som gjør at mange utenlandske investorer kvier seg for å investere i Norge. Om det er riktig, får vi heller ikke vite noe om. Vi får ikke vite om næringslivet ute i verden nå skyr Norge, fordi Vestre ikke vil ha statistikk som kan fortelle noe om det.

Vestre viser i sitt svar til at SSB har «noe statistikk over utenlandske direkte-investeringer over 20 prosent i norske selskaper, men bare frem til 2021, som viser en flat utvikling.

– Urovekkende

En Oslo Børs-oversikt viser utviklingen i utenlandsk eierskap i Norge, som har gått opp de siste tiårene, fra 31 prosent i 1997, 27 prosent i 2002, 37 prosent i 2015 til 41 prosent i fjor: Utenlandske eiere er desidert størst på Oslo Børs.

– Det viser veien det går for børsnoterte selskaper. Det er urovekkende og jeg er redd for at det er den samme illevarslende utvikling i underskogen av norske selskaper, som ikke er børsnotert, som eksempelvis i elektrobransjen, hvor stadig flere opplever utenlandske oppkjøp, sier Bjørlo.

SVARER: Næringsminister Jan Christian Vestre forsvarer seg mot kritikken lenger nede i saken.

– Skjøvet under teppet

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 er bekymret over at manglende registrering gjør at man ikke fanger opp utenlandske investorer som ikke har økonomiske, men strategiske interesser av å kjøpe opp teknologi.

– Vi har i dag et skatteregime, der norske bosatte eiere på kort tid har opplevd en dobling av eierbeskatning. At kun norske bosatte eiere må betale en ekstra skatt på å eie bedrifter, gjør at det over tid oppmuntrer til å selge seg ut, eller å flytte fysisk til et annet land.

Hun sier at med en svak krone gjør det rekordbillig for utlendinger å kjøpe seg opp i Norge.

– Summen av dette gjør at eksempelvis russiske eller kinesiske interesser

nå i skjul kan kjøpe seg opp i Norge for en billig penge uten at noen følger med, sier Holvik.

Hun satt blant annet i utvalget «Norge mot 2025-utvalget», som anbefalte at det skulle skaffes oversikt over hvem som eier norske selskaper.

– Jeg har etterlyst det i mange år, men det har blitt skjøvet under teppet.

LOOK TIL EU: Holvik sier at Kinas forsøk på oppkjøp av det tyske robotselskapet KUKA i 2016, fikk EU til å våkne. – Da etablerte Europa mekanismer for å hindre oppkjøp av kritisk teknologi. Frankrike endret i etterkant skattesystemet, og avskaffet formuesskatt på å eie bedrifter. Etter det straffes ikke lenger franske eiere, sier hun.

Holvik sier at i dagens geopolitiske ruskevær, bygger det seg opp til en mulig todeling av verden.

– Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier det er eierne av bedriftene som er ansvarlig for sikkerheten knyttet til teknologi. Hvis det er uvennlige utenlandske eiere som kontrollerer norske selskaper, da er det bevisstløst ikke å være mer offensiv i arbeidet med å undersøke hvem som eier norske bedrifter.

Avviser anklagene

Næringsminister Jan Christian Vestre svarer slik på anklagene.

– Jeg er ikke kjent med at noen andre land har en praksis knyttet til å telle utenlandske investeringer og oppkjøp i næringslivet. Bjørlo må nesten bestemme seg for hva han er bekymret for. Det fremstår uklart for meg om Venstre er for eller imot flere investeringer i Norge.

EFFEKTIVISERING: Vestre sier de skal spare næringslivet for 11 milliarder kroner.

Han legger til:

– I tillegg har regjeringen gitt Eierskapskontrollutvalget i oppgave å vurdere om vi bør ha investeringskontroll for flere deler av næringslivet, også de som ikke er underlagt sikkerhetsloven. Utvalget skal levere en NOU i desember.

Han sier det aldri har vært høyere investeringer i Fastlands-Norge enn nå.

– Og vi skal fortsette å føre en politikk som mobiliserer mer investeringer og kapital til norsk næringsliv.

Han sier de har igangsatt et arbeid for å gjøre det enklere å drive bedrift i Norge.

– Vi skal spare næringslivet for 11 milliarder i forenkling og sørge for at bedriftene får en vei inn til næringsrettede virkemiddelapparat.