PST mener det ikke stemmer at mannen er en brasilianske gjesteforsker, og tror han er en russisk spion.

PST har siktet gjesteforskeren for spionasje mot statshemmeligheter

Den spionmistenkte mannen fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett fredag klokken 13.00.

Det bekrefter Oslo tingrett overfor VG.

Det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som har meldt inn fengslingen.

Mannen er siktet for etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter som kan skade grunnleggende nasjonale interesser (straffelovens paragraf 121).

Brudd på denne paragrafen straffes med bøter eller fengsel i opptil tre år.

Spionsiktede har ikke fått oppnevnt forsvarer for fengslingen i Oslo tingrett ennå.

Thomas Hansen har bistått mannen før siktelsen ble kjent. Han har tidligere sagt til VG at mistenkte er i sjokk og stiller seg totalt uforstående til det som har skjedd.

Fredag formiddag skriver han i en SMS til VG at han ikke er kjent med siktelsen.

Internert på Trandum

Mandag denne uken besluttet Nord-Troms og Senja tingrett at mannen kunne interneres interneresInternere er begrepet som brukes for varetektsfengsling av utenlandske borgere, som for eksempel ikke samarbeider om å kartlegge sin identitet. i fire uker.

NRK skrev først at de erfarte at PST sikter den spionmistenkte mannen.

Han er for tiden på Politiets utlendingsinternat Trandum i Ullensaker kommune, der han etter forholdene har det greit, ifølge forsvareren Thomas Hansen.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at mannen har utgitt seg for å være brasiliansk, men egentlig er russisk og jobber for en av de russiske etterretningstjenestene. De ønsker ham utvist fra Norge.

Han er mistenkt for ulovlig etterretning som kan skade grunnleggende nasjonale interesser, og etterretning som kan skade andre staters sikkerhetsinteresser.

Info TIPS OSS! VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655. Vis mer

Hadde enveisbillett ut

Justisdepartementet varslet om mannen 20. oktober.

Torsdag bekreftet Hansen at spionmistenkte hadde en enveisbillett ut av landet med avreise 25. oktober – dagen etter han ble pågrepet.

Han sa imidlertid at klienten hans har forklart at han hadde kansellert flybilletten.