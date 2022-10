IKKE IMPONERT: Nikolai Astrup (H).

Ut mot næringsministeren: − Dypt undrende til hva han holder på med

– En totalt useriøs måte å drive politikk på, hevder Nikolai Astrup (H), som går hardt ut mot Jan Christian Vestre (Ap) etter næringsministerens utspill om fastprisavtaler på strøm.

– Vi stiller oss dypt undrende til hva næringsministeren nå holder på med, skriver Astrup i en e-post til VG. Han er energi- og miljøpolitisk talsperson og stortingsrepresentant for Høyre.

Bakgrunnen er Jan Christian Vestres uttalelser om at kraftselskapene snarlig må tilby gode fastprisavtaler på under én krone til bedriftene.

– Nå må kraftselskapene kjenne sin besøkelsestid og sette i gang. Det har de lovet og vi forventer at de holder sin del av samfunnskontrakten. Hvis ikke de gjør det, vil regjeringen vurdere andre grep. Jeg mener alvor, sa næringsministeren til VG.

– Totalt useriøs

Astrup reagerer på Vestres uttalelser, ettersom sistnevnte så sent som tirsdag sa i Debatten på NRK at det gjenstår noen detaljer fra regjeringens side før kraftbransjen kan tilby fastprisavtaler.

– To døgn etterpå rykker han ut i VG og raser mot at næringen ikke leverer på noe han altså ikke har levert på selv. Kraftbransjen sitter jo nå og venter på at næringsministeren skal avklare lover, regler og vilkår for hvordan disse fastpriskontraktene kan utformes, skriver Astrup.

– Dette er en totalt useriøs måte å drive politikk på, fortsetter han.

Vestre selv mener Høyre-Astrup taler på vegne av kraftbransjen, mens han selv er opptatt av at næringslivet skal få billigere strøm. Se hele Vestres svar lenger ned i artikkelen.

«Alle eggene i én kurv»

Astrup reagerer spesielt på næringsministerens svar på spørsmål om hvilke grep regjeringen kan vurdere overfor kraftselskapene – et svar som lød som følger:

– Det vil jeg ikke spekulere i. Dette er offentlig eide kraftverk og jeg har tillit til at de gjør det de har sagt at de skal gjøre. Bedriftene må få et reelt valg. Alternativet er at vi kanskje må videreføre strømstøtte for bedriftene til mange milliarder kroner, som vil kunne bidra til å dra opp renten. Det er ikke aktuelt, sa Vestre.

Astrup skriver at «det er næringsministeren selv som har valgt å legge alle eggene i én kurv og si at fastprisavtaler er den endelige løsningene på de høye strømprisene.»

– Da må faktisk kraftbransjen, folk og bedrifter kunne forvente at næringsministeren leverer på det, og ikke skjeller ut andre og truer med konsekvenser han ikke vil si hva er. Ballen ligger hos Vestre selv og ingen andre, skriver Astrup

Beskyldes for løgn

Ifølge Høyre har Arbeiderpartiet og Senterpartiet økt skattene med 53 milliarder kroner siden de kom til makten. 33 av disse er knyttet til den store skattepakken på kraftbransjen og havbruksnæringen som statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la frem 28. september.

– Jeg registrerte at næringsministeren var ute i VG tidligere denne uken og hevdet at regjeringen ikke hadde økt skattetrykket. Jeg tror kanskje ikke det retoriske virkemiddelet «løgn» er det beste for å få bransjen til å spille på lag med hva det nå enn er Vestre vil.

I intervjuet argumenterte Vestre for at dersom man så bort fra de to næringene som var omfattet av den store skattepakken, så er det samlede skatte- og avgiftsnivået for næringslivet ikke økt under Støre-regjeringen.

– Jeg tror folk og næringslivets tålmodighet med denne statsråden begynner å bli tynnslitt. Det er prat, prat, prat, og nå også trusler, men veldig lite handling, skriver Astrup.

– Standardangrep

Næringsministeren slår hardt tilbake mot Høyre og Astrup:

– Jeg snakker på vegne av små og store bedrifter over hele Norge som er bekymret for strømprisene og som ønsker mer forutsigbarhet. De forventer at fastprismarkedet kommer i gang nå. Hvem Høyre snakker på vegne av er det ikke godt å si, men Astrup virker å være mer opptatt av at kraftselskapene som i fjor hadde over 60 mrd. i overskudd ikke skal dele superprofitten, enn av at næringslivet skal få tilgang til langsiktige avtaler, sier Vestre til VG.

Han mener Astrup gjør lite annet enn å komme med det han kaller «Høyres standardangrep mot regjeringen».

– Jeg tror folk er mer opptatt av konkrete løsninger. Hvis påstanden om at regjeringen mangler handlekraft er riktig så er det jo merkelig at Høyre både har sluttet seg til regjeringens og partenes modell for energitilskuddsordning, lånegarantiordning og nå også regjeringens forslag om fastprisavtale, kontrer Vestre.

– PUSHER PÅ: Næringsministeren holder fast på at han har all rett til å pushe kraftbransjen til å levere på fastpris.

– Optimist

Når det gjelder fastprisavtalene, sier han at «det meste er klart» fra regjeringens side, og at han nå venter på at bransjen skal utarbeide standardavtaler.

– Derfor pusher jeg på og forventer fortgang. Jeg er fremdeles optimist og tror at dette markedet kommer i gang snart, sier Vestre.