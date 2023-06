Voldtektssiktet kommuneoverlege har anmeldt en av varslerne

Den tidligere kommuneoverlegen har hele tiden nektet straffskyld. Han har nå anmeldt en av varslerne for falsk forklaring.

Kommuneoverlegen er siktet for 34 voldtekter og totalt 90 personer er fornærmet i saken. Han har hele tiden nektet straffskyld.

I et dokument fra legens advokat til Helsetilsynet, opplyser advokaten at legen har anmeldt en av varslerne for falsk forklaring. VG har fått innsyn i dokumentet.

Det var NRK som først omtalte nyheten.

Til NRK bekrefter etterforskningsleder Eivind Guldseth i Trøndelag politidistrikt at de er kjent med anmeldelsen.

– Jeg mener vi fikk den inn i mars eller april. Vi avventer til etterforskningen av legen er ferdig, før vi avgjør hva som skal gjøres med den, sier han til kanalen.

Det første varselet på kommuneoverlegen kom i 2006. Men det endte den gangen med en advarsel.

I 2017 kom det en ny klage, fra en da 17 år gammel jente. Denne saken ble avsluttet etter en samtale mellom jenta og legen.

Men i 2021 kom det en tredje klage. Det ble opprettet tilsynssak hos Statsforvalteren i Trøndelag og saken ble sendt videre til Statens Helsetilsyn.

Helsetilsynet besluttet å anmelde legen, og suspenderte hans autorisasjon som lege 18. juli 2022.

Helsetilsynet vurderer nå om de skal trekke tilbake autorisasjonen på permanent basis.

Det pågår nå en tilsynssak og etterforskning av den tidligere kommuneoverlegen.

