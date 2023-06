Rikshospitalet om Aleksander: − En medisinsk katastrofe

Aleksander (30) mener han trengte noen å snakke med - ikke underlivskirurgi. Ingen vet hvor mange nordmenn som angrer etter kjønnsbekreftende behandling.

Det til tross for at Helsedirektoratet for tre år siden anbefalte å opprette et nasjonalt register for alle som påbegynner slik behandling.

Lørdag fortalte VG historien om hvordan mobbing og utenforskap fikk Aleksander Linkowski til å bruke hormoner og operere vekk kjønnsorganet for å bli mer lik en kvinne.

Han angret.

– En medisinsk katastrofe, kaller professor Kim Alexander Tønseth behandlingen som Aleksander gjennomgikk.

Tønseth leder Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens kjønnsinkongruensEn tilstand hvor du opplever uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn. på Rikshospitalet (NBTK)

Angring kan ta tid

Aleksander forteller VG at han gjennom sosiale medier har snakket med cirka 100 personer som har angret på kjønnsbekreftende behandling – de fleste fra USA og England.

Etter at han publiserte en video av det som skjedde, har han også blitt kontaktet av én nordmann, sier han.

– Vår stemme og vårt perspektiv trenger å bli hørt, for å få mer innsikt i hvorfor det kan gå helt galt, sier Aleksander.

– Noen kan angre umiddelbart. Andre etter fem år – eller ti år.

Likevel finnes det felles mønstre og markører blant dem som angrer, mener Aleksander. Han tror dette kan avdekkes med grundigere utredning enn i dag.

– Det å forske på oss som har angret, vil være en god måte å finne ut hvordan man kan forebygge det bedre i fremtiden, sier Aleksander.

OPERERT: Aleksander ønsket å bli en kvinne. Så angret han. Det finnes ikke statistikk på hvor mange andre dette gjelder.

VG har vært i kontakt med klinikken i Thailand der Aleksander ble operert. De ønsker ikke å kommentere denne saken og viser til at det er Aleksander som må svare på hvorfor han angrer.

Klinikken opplyser at Aleksander oppfylte kriteriene for å bli operert.

Sexologiprofessor Esben Esther Pirelli Benestad møtte Alexander tre ganger før han skrev et anbefalingsbrev for kirurgi i Thailand. Til VG har Benestad sagt at hen gjorde en grundig utredning.

– Det er virkelig synd på ham, og det kommer fra hjertet mitt – samtidig som jeg kan si at vi ikke kunne forutsett det, sa Benestad.

– Skammen er stor

Mikael Scott Bjerkeli i Harry Benjamin Ressurssenter Harry Benjamin RessurssenterPasient- og brukerorganisasjon for personer som opplever kjønnsinkongruens. mener et nasjonalt register må på plass raskest mulig.

– Jeg er redd vi kommer til å se flere folk som angrer fremover, sier han.

– Anger kommer gjerne ikke de første årene, men heller etter fem til åtte år. Vi vet at det er vanskeligere å si ifra om at behandlingen ikke var rett likevel, fortsetter Bjerkeli.

– Skammen er stor over å ha tatt feil av hvem man selv er.

Professor Tønseth ved Rikshospitalet mener det har vært og fortsatt er et stort problem i Norge at ulike aktører igangsetter behandling, med minimal eller ingen utredning i forkant.

– Det er ikke tvil om at det er for mange som angrer. Det er betydelige mørketall som ikke kommer frem i noen statistikk, forteller Tønseth.

NBTK: Kim Alexander Tønseth leder arbeidet med kjønnsinkongruens på Rikshospitalet.

Han henviser til tall og reportasjer fra medier i utlandet, samt egen erfaring.

– Vi har blitt kontaktet av flere helseforetak, hvor pasienter har henvendt seg, med tanke på å få utført reverserende kirurgi etter behandling som er gjennomført andre steder enn hos oss, sier han.

En annen årsak er at folk bestiller hormoner via internett.

– Det mest typiske er biologisk fødte menn som har startet med kvinnelig kjønnshormon og ønsker å fjerne bryster.

Har ikke komplette tall

For å redusere andelen som angrer, må utredningsprosessen være grundig og over tid, slik at det bekreftes at tilstanden er permanent og at pasienten har nytte av hormoner og kirurgi, forteller Tønseth.

– Vi har satt som mål at under 1 prosent av de som utredes hos oss skal komme til å angre på oppstart av hormoner og kirurgi. Det er der vi ligger nå, sier han.

– Hvordan kan du vite det?

– Det er basert på våre registrerte data.

Tønseth kjenner ikke tallene ved andre behandlingssteder.

– I utgangspunktet ville det vært tilfredsstillende å fange opp alt som skjer nasjonalt, i og med vi er en nasjonal behandlingstjeneste, sier han.

– I dag har vi ikke komplette tall.

Flere vil ha register

Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) i Oslo er en annen stor aktør innenfor kjønnsbekreftende behandling. I 2021 ga HKS hormoner til 100 ungdommer og voksne, men helsestasjonen har ikke et eget kvalitetsregister, opplyser avdelingsleder, Ingun Wik.

– Ingen har ennå angret hos oss, sier hun.

HKS: Avdelingsleder Ingun Wik er psykoterapeut og spesialist i sexologisk rådgivning

– De som har vært fornøyde med oppstart, men av ulike årsaker har valgt å stoppe behandlingen, har vært så få at vi ikke har laget et eget register for det, sier Wik, som presiserer at hun ønsker et nasjonalt register.

Info UKOM-rapport beskriver angring Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) kom tidligere i år med en rapport om temaet barn og unge med kjønnsinkongruens. I rapporten skriver de at det er lite og usikre data på hvor mange som angrer kjønnsbekreftende behandling. Det er ikke gitt at alle som har fått denne typen behandling og angrer, vil kontakte behandlingsinstitusjonen. Det er mange studier som viser bedring av kjønnsdysfori, livskvalitet, psykososial fungering og psykiske tester på kort sikt etter medikamentell og kirurgisk behandling av kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori. Imidlertid er det få studier av langtidseffekten av behandlingene, og kvaliteten på studiene er varierende, ifølge rapporten. Vis mer

Mangelen på et register gjør at landets øverste helsemyndighet heller ikke oversikt over hvor mange som angrer, bekrefter direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, overfor VG.

– De tilfellene vi vet om er enkelttilfeller, sier han.

– Historisk har det vært veldig få som har angret. Men man lurer jo på om man nå vil se en økning.

Årsaken er den kraftige veksten i antall henvisninger til Rikshospitalet. Fra 164 henvisninger i 2014, til 836 i fjor.

– Det finnes heller ikke et nasjonalt register for denne pasientgruppen når det kommer til skader og bivirkninger?

– Nei, det gjør det ikke. Vi har anbefalt at noen får et kvalitetsregister, men så vidt jeg vet er ikke det blitt etablert enda.

HELSEDIREKTORATET: Helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektoratets faglige retningslinje for kjønnsinkongruens ble publisert sommeren 2020. Blant anbefalingene var et nasjonalt, medisinsk kvalitetsregister for å dokumentere opplysninger om blant annet behandlingsforløp og bivirkninger.

Direktoratet har ikke fulgt opp sin egen anbefaling. Guldvog opplyser at det vil være naturlig at de regionale helseforetakenes selv tar initiativ til å etablere ønskede kvalitetsregistre.

– Men hvorfor har ikke Helsedirektoratet fulgt opp sin egen anbefalingen?

– Helsedirektoratet kan ikke og skal ikke følge opp alle anbefalinger som blir gitt i våre retningslinjer, sier Guldvog.

– I dette tilfellet er det de regionale helseforetakene som må ta et initiativ og følge de prosedyrene som er gitt for etablering av slike.

