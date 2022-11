HENLAGT: Atle Antonsen er opptatt av at henleggelsen ikke skal medføre mer ubehag for Sumaya Jirde Ali enn det hun allerede har opplevd.

Jusekspert om henleggelsen i Antonsen-saken: − Fornuftig

Mange ble overrasket da statsadvokaten henla rasismesaken mot Atle Antonsen. Jusprofessor Alf Petter Høgberg sier det kan være fornuftig.

Fredag ettermiddagen kom nyheten om at statsadvokaten henlegger rasismesaken mot Atle Antonsen (53).

Den kjente komikeren Antonsen skal ha sagt «er ikke du for mørkhudet til å være her» til den 24 år gamle samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali, på utestedet Bar Boca på Grünerløkka i Oslo.

Politiet ville tiltale Antonsen for forholdet, men statsadvokaten henla saken på bevisets stilling.

– Ut fra det jeg har sett så langt, virker det som en fornuftig beslutning, sier jusprofessor Alf Petter Høgberg til VG.

Han forklarer at når man skal tolke hvorvidt er utsagn er straffbart, så må man vurdere konteksten.

Han mener vitnenes forklaringer og andre bevis som det er vist til i henleggelsesbeslutningen, synes å støtte Antonsens versjon: at uttalelsen var ment som en spøk.

– Påtalemyndigheten synes ikke å være overbevist om at Antonsen mente å krenke Ali. De synes heller ikke å være overbevist om at ytringen i seg selv var kvalifisert krenkende kvalifisert krenkendeIkke enhver negativ eller krenkende ytring er straffbar, selv om ytringen både kan være umoralsk eller usmakelig. Det er med andre ord bare ytringer av «kvalifisert krenkende karakter» som rammes.utsagn som straffes etter denne bestemmelsen., i den sammenhengen den ble sagt, sier Høgberg.

Høy terskel

Saken er et eksempel på at det ikke trenger å være straffbart å si ting som umiddelbart fremstår krenkende.

Høyesterettsadvokat John Christian Elden kaller henleggelsen en modig avgjørelse.

– Men den understreker at det er, og må være, en avstand mellom hva som usmakelig og hva som er straffbart. Uten et slikt skille ville politiet bli opptatt av krenkelser i stedet for kriminalitet. En bot gjør lite fra eller til i denne offentlige saken, skriver han til VG.

Ansvarlig redaktør i Rett24, Kjetil Kolsrud, forklarte da han var gjest i Dagsrevyen at det er et stort rom for ytringer som er usmakelige, skriver NRK.

– Terskelen for å straffe noen for ytringer ligger høyt. De har ikke funnet det bevist at Antonsen med vilje har sagt noe som er kvalifisert krenkende.

Forskjell fra Hulsker-dommen

Bernt Hulsker ble dømt til 18 dagers betinget fengsel for hatefulle ytringer sagt i forbindelse med han ble bedt om å forlate karaokebaren Syng mer i Oslo.

I dommen står det at Hulsker forsto at han ville bli kastet ut av karaokebaren, og at idet han reiste seg, så han rett på dørvakten og sa «jævla neger» og «hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut».

Selve «settingen» uttalelsen ble gitt i, nemlig da han var i ferd med å bli kastet ut, ble avgjørende for domstolen.

Statsadvokaten viser til Hulsker-saken i henleggelsen av saken mot Antonsen.

Ingelin Hauge skriver at berusede Hulsker ikke hadde noen rasistisk intensjon, men at det avgjørende for dommen mot ham var konteksten for utsagnet, som nemlig var en klar utkastelsessituasjon, ikke underholdning.

«Sammenhengen tilsa at gjesten sa som han gjorde som en konsekvens av at han var misfornøyd med at dørvakten kastet ham ut, og at det for den alminnelige tilhører ikke kunne oppfattes på annen måte.»

«I lys av situasjonen var det klart at ytringen var kvalifisert krenkende og at gjesten var grovt uaktsom med hensyn til dette», står det i henleggelsen.

Om settingen på Bar Boca, skriver statsadvokaten at Antonsen har forklart at han trodde omgivelsene ville forstå at utsagnet var en fleip. Statsadvokaten peker videre på at komiker Maria Stavang, som også var til stede, forklarer at Antonsen strakte ut hånden og ba Sumaya Jirde Ali om å bli, men at Ali slo bort hånden hans og sa hun ikke hadde lyst til det.

Statsadvokaten skriver også at Antonsen i 2018 sendte denne meldingen på et tidspunkt hvor hun var utsatt for krenkende og rasistiske ytringer:

«Stå virkelig på og ikke la deg dempe!»

– Uttalelsen må være kvalifisert eller grovt krenkende for å straffes, noe ikke enhver krenkende uttalelse er. Å kalle noen for jævla n****, slik Hulsker ble dømt for, er nok hakket sterkere enn denne saken, men et grensetilfelle det og, skriver advokat Elden til VG.

SKJEDDE HER: Det var på Bar Boca på Grünerløkka i Oslo at hendelsen fant sted.

– Skuffet og overrasket

Hatem Ben Mansour, leder av Antirasistisk Senter, sier at han på vegne av Ali skal påklage henleggelsen til Riksadvokaten.

Venninnen til Ali, Cathrine Linn Kristiansen, som også var på Bar Boca, er veldig skuffet og overrasket.

– Jeg hadde ikke forventet at dette skule ende sånn. Jeg var der, og hendelsen var rasistisk og truende. Politiet er også av den oppfatningen, men statsadvokaten mener altså at det ikke var ille nok. Det viser hvor dårlig rettsvern man har mot rasisme, sier Kristiansen til VG.

Hun kaller avgjørelsen «helt jævlig» for venninnen.

– Selvfølgelig er den det. Hun har vært modig og fortalt hva hun har opplevd, selv om det koster så mye. Hvis ikke dette er rasisme, så stiller man spørsmål om hva som er det, sier hun.

Atle Antonsen har vært klar på at det aldri har vært snakk om bevisste hatefulle ytringer i denne saken.

– Det endrer likevel ikke det faktum at han oppførte seg forferdelig dårlig denne kvelden. Atle forstår at saken har vært og fortsatt er en stor belastning for de involverte, uansett hvordan statsadvokaten har vurdert saken, sier Antonsens advokat, Marianne Klausen, i en uttalelse.

– På Atles vegne ønsker jeg å formidle at det han er mest opptatt av nå, er at denne henleggelsen ikke medfører mer ubehag for Sumaya Jirde Ali enn det hun allerede har opplevd, skriver advokaten videre.