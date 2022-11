Kongshavn videregående har flere russebusser, dette er en av dem (før renovering i høst). Bussjefen advarer mot en heksejakt mot russen.

Byrådsleder innkaller russen til krisemøte

Elever på Oslo-skoler tør ikke gå i kantinen, ifølge flere rektorer. Nå blir russen kalt inn på teppet til byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Russen selv advarer mot heksejakt.

– Jeg er sjokkert over at russetiden nå starter i førsteklasse på videregående for mange, og i mange tilfeller på en dårlig måte, sier Raymond Johansen.

VG skrev i forrige uke om flere videregående skoler i Oslo med store russemiljø, som har fått kantinetrøbbel.

– Jeg er rystet over historier om elever som opplever utestenging, mobbing og redsel som en del av dette. Alle skal ha en trygg og god skolehverdag. Jeg kommer til å innkalle russen til et møte, dette haster, sier byrådslederen til VG.

– Hva vil du ta opp med Oslo-russen?

– Det er veldig bra at skolene iverksetter tiltak, men her må russen selv på banen, og jeg vil spørre dem hva slags tiltak de selv foreslår. Russen er unge voksne som vi må lytte til, og som også må ta ansvar. Jeg vil også gi en klar beskjed om at alle elever skal inkluderes, sier Johansen.

Byrådsleder Raymond Johansen.

Elevombudet i Oslo sa til VG i forrige uke at elever som ikke tør bruke kantinen, er et brudd på opplæringsloven. Johansen er enig i det.

– Vi som skoleeiere skal ta tak i dette sammen med rektorene. Sånn som dette skal vi ikke ha det. Det er rystende at elever ikke tør å gå i kantinen eller føler seg utrygge på skolens fellesområder på grunn av russefeiring, sier Johansen.

Rektorer ved Ullern, Blindern, Handelsgym og Kongshavn har den siste tiden slått alarm om redde elever. I et oppsiktsvekkende brev til de foresatte, skrev rektor ved Ullern at utestengte elever heller går på toalettet enn i kantinen i storefri.

Russen for 2023 har ikke valgt styre og president ved alle skoler ennå. Det er heller ikke valgt noe sentralt styre for de ulike regionene i Norge.

– Straks dette er på plass vil jeg innkalle dem til et møte om saken. Russen må selv vise at de evner å ta tak i dette på en skikkelig måte, sier Johansen.

Kongshavn: Advarer mot heksejakt mot russen

Matias Bråthen (18) går tredjeklasse på Kongshavn videregående skole i Oslo. Han er elevrådsleder – og også sjef på en av de fire russebussene ved skolen.

– Jeg vil advare mot en heksejakt på russen. Det er leit at noen føler seg utenfor, og dette skal vi rydde opp i. Men det er for enkelt å bare skylde på russen. Vi får et ufortjent dårlig rykte, sier han.

Selv startet vennegjengen med forberedelsene til russebuss sommeren mellom ungdomsskolen og videregående for over tre år siden.

Matias Bråthen (18) er elevrådsleder og sjef på en av russebussene på Kongshavn videregående skole.

Bråthen peker på at mange vennegjenger søker seg til samme videregående, og at de gjerne liker å sitte sammen i kantinen eller henge sammen. Uten at det trenger å bety at de vil ekskludere noen.

– Hos oss er kantinen for liten og trang til at det er plass til alle. Jeg har et råd: Utvid kantinene og ha flere sosiale arrangementer på tvers av klasser og vennegjenger, så vil dette løse seg helt fint av seg selv, sier han.

Rektor ved skolen uttalte til VG før helgen at russegruppene tar for stor plass, og at de har innført tiltak i kantinen.

– Det er trist at rektor og andre elever oppfatter russegruppene slik, sier han.

OHG: – Russ føler seg uthengt

Alexandra Aamodt Kranstad (18) og Ema Musiqi (17) sitter i russestyret på Oslo Handelsgymnasium (OHG). Der er det dette skoleåret 7 russebusser i 3. klasse.

– Vi ser at vår skole også sliter med ekskludering i sammenheng med russetiden. Mange russ føler seg uthengt i denne debatten, men det er viktig å erkjenne at det også er et miljøproblem når noen føler seg utestengt og er redde. Ved vår skole vet vi at mange har det kjipere i VG1 enn resten av tiden på skolen, sier de til VG.

Alexandra Aamodt Kranstad (18) og Ema Musiqi (17) sitter i russestyret på Oslo Handelsgymnasium (OHG)

Russestyret understreker at de og skolen gjør tiltak som klubber, aktivitetsdager og andre ting på tvers av trinnene, for å skape bedre miljø, særlig på første trinn:

– Vi planlegger en systematisk info-økt hvor russestyret skal in i alle vg1 klassene og snakke om erfaringer og prøve å skape en trygghet rundt sosiallivet på skolen, understreker Aamodt Kranstad og Musiqi.

Rektor på OHG har denne høsten innført krav om at det ikke skal være langbord i fellesarealene på skolen. Det har hatt en effekt, mener russestyret:

– Før var det alltid bussgrupper på langbordene. Nå er det lettere å sette seg der man vil på småbord.

– Hvilket råd har dere til byråden?

– Dette er vanskelig. Akkurat nå har vi ikke et spesifikt råd, men det er godt å høre at byrådet ønsker å ha en direkte dialog med ungdommen om hva vi kan gjøre.

– Er i tett kontakt med skolene våre

Nils-Tore Sagen Mosvold er direktør for videregående skoler ved Utdanningsetaten i Oslo kommune. Han sier deres ansvar er å støtte skolene:

– Vi har ikke noen tiltak som går på trygge kantiner spesielt, men er i tett kontakt med skolene våre, sier han til VG.

Barneombudet ber kunnskapsministeren gripe inn:

– Kunnskapsdepartementet har tidligere varslet at de ville se på denne saken. Vi håper at de raskt kommer på banen med forslag til tiltak. I dette arbeidet må de ta ungdommene selv med på råd. Det er viktig å finne en form på russetiden som ivaretar skolens grunnleggende verdier for inkludering og fellesskap, sier seniorrådgiver Rune Gulbrandsen.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ønsker ikke å kommentere denne saken nå.