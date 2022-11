SAMLET: Her samler elever for å streike en time for å støtte lærerne sine. Øverst til høyre står Daniel B. Asalf (16) som satte i gang markeringen.

Streiker for lærerne: − De tjener ikke nok

ÅS (VG) Videregående-elever droppet undervisning for å streike og vise støtte til lærerstreiken som ble avsluttet tidligere i høst. «Lærernes tap er vårt tap», ropte de.

Mandag forlot flere elever ved Ås videregående skole klasserommene for å streike. Utenfor hovedinngangen til skolen samlet elevene seg klokken 10. Samme sted sto lærerne da de streiket for noen uker siden.

«Lærernes tap er vårt tap» og «sats på lærerne» var noen av slagordene de oppmøtte elevene ropte.

Skolen er en av de større i Viken fylke og har rundt 1400 elever. Elever fra flere av skolens linjer møtte opp under mandagens markering.

– Vi vil vise solidaritet til lærerne våre, sier Daniel B. Asalf (16).

Det er han som har planlagt streiken og samlet elevene. De siste dagene har gått til å lage plakater og spre informasjon til medelever om streiken.

– Vi vil vise regjeringen at vi er misfornøyd med måten lærerne er blitt behandlet på.

Han forteller at han har flere venner som nå revurderer om de vil utdanne seg til lærere.

Avbrøt lærerstreiken

Det vakte oppsikt da regjeringen stoppet lærerstreiken og innførte tvungen lønnsnemnd 27. september.

Lærere var i streik siden før sommeren. Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) begrunnet streikestansen med «alvorlige samfunnsmessige konsekvenser for barn og unge» og at hun var «bekymret for elevenes opplæring, utsatte barn og unge, og deres psykiske helse.»

Rundt 70.000 barn og unge var påvirket av streiken, ifølge anslag fra Utdanningsdirektoratet.

– Streiken var en god mulighet for at læreryrket kunne bli bedre. Og myndighetene kunne vise at de faktisk verdsetter lærerne, sier Asalf.

ELEVER: I midten med brun vest står Daniel B. Asalf (16) som satte i gang markeringen. – Sammen med en venninne har jeg gått rundt i klasserom og hengt opp plakater de siste dagene for å spre informasjon om markeringen, sier han til VG.

Asalf har varslet de andre skolene i Viken og invitert flere til å bli med.

– Flere har vist engasjement og interesse for å streike.

Elevene ofrer en time til markeringen.

– Vi får udokumentert fravær for dette, sier 16-åringen.

Inspirert av lærer som slutter

Asalf begynte å planlegge streiken da en av lærerne på skolen valgte å slutte da streiken ble avbrutt.

– Han er verdsatt av mange lever og er en god lærer.

Lærer Terje Idland har sine siste uker som ansatt på skolen. Han jobber ut året, før han slutter for å undervise på Høyskolen Kristiania.

SLUTTET: Lærer Terje Idland har valgt å slutte å undervise på videregående etter at streiken ble avbrutt.

– Jeg har vært lærer for flotte lever, sier han og legger til:

– Vi har ikke en skoleeier som jeg føler tar opplæringen på alvor. Jeg opplever ikke at det offentlige er dedikert til den viktige oppgaven som skolen skal ha.

Han roser 16-åringen som har tatt initiativ til streiken.

– Det viser at de er engasjert og opptatt av utviklingen. De gjør jo dette for de elevene som kommer etter dem.

TUNGT: Avgangselev Mehiretab Melesse Eshetu (18) forteller at det var tungt da lærerne var borte fra undervisningen under streiken, derfor vill ha vise sin støtte til dem.

En av dem som har valg å streike en time er Mehiretab Melesse Eshetu (18).

– Vi føler med lærerne, de gjør en fantastisk jobb, sier han.

Han syntes det var tungt når lærerne streiket og mener det viser hvor viktige de er i hverdagen for elevene.

– De tjener ikke nok.

Rørt av elevene

Benedikte Zwart er lærer i engelsk, norsk og samfunnsfag ved skolens IB-linje. Hun var selv med på lærerstreiken, nå står hun og ser på elevstreiken.

– Fantastisk at de viser støtte. Det er rørende.

Hun ble skuffet da lærerstreiken ble avbrutt, og føler seg forrådt av systemet.

LÆRER: Benedikte Zwart så på elevene som viste sin støtte til lærerne.

– Det har gjort noe med stemningen på skolen, sier hun.

Mens elevene roper «Vi støtter lærerne» står hun sammen med tre andre lærere som har kommet for å se.

– Det varmer med de ropene, sier hun.