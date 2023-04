FÅR STRØM? Konsernsjef Morten Brandtzæg på Nammo håper at strøm-spørsmålet nå blir løst etter nye signaler fra regjeringen.

Jubel på Nammo: Strømkrisen kan være løst

Nammo-sjefen Morten Brandtzæg legger nå til grunn at strømkrisen for ammunisjonsfabrikken er løst, og at bedriften kan gå i gang med sin planlagte utvidelse på Raufoss.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) varslet i VG tidligere onsdag at Regjeringen nå forlater prinsippet om «først til mølla» for tildeling av strøm.

I planen har Nammo-sjefen funnet formuleringer som gjør at han er rimelig sikker på at ammunisjonsfabrikken får den strømmen de trenger for raskt å utvide produksjonen.

– Handlingsplanen er helt klar på at nødvendige samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur skal slippe å stå i kø for nettilgang. Det er et tydelig grep som åpenbart gjelder Nammo, sier Brandtzæg til VG onsdag ettermiddag.

I kø bak TikTok

Nammo fikk i vinter fikk en mega-kontrakt om ny ammunisjon til 4,2 milliarder kroner fra Forsvarsdepartementet, havnet i strøm-kø bak et datasenter på Innlandet som skal lagre innhold for TikTok.

– Vi er i gang med en stor utbyggingsprosess der både nasjonal sikkerhet, arbeidsplasser og milliardverdier står på spill fordi vi ikke vet om vi får strøm. Men dersom samfunnskritiske funksjoner prioriteres så klart, kan dette løse saken, sier Brandtzæg nå, bare noen timer etter at regjeringen publiserte den nye handlingsplanen.

Tidligere onsdag var Nammos strømkrise tema i Stortingets spontanspørretime.

Kontrakten om å levere ammunisjon skal også dekke nye donasjoner til Ukraina. Også andre Nato-land står i kø for å kjøpe artilleri-ammunisjon på Raufoss. EU har lovet Ukraina en million skudd i løpet av forholdsvis kort tid.

– Vi setter stor pris på at våre politiske myndigheter har lyttet, vært løsningsorienterte og nå har adressert dette så tydelig. Det bør nå være særdeles gode odds på at vi får strømmen vi trenger, legger Nammo-sjefen til.