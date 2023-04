VARME PÅ VEI: For store deler av verden vil siste halvdel av 2023 bli veldig varmt, ifølge nye prognoser.

El Niño er på vei – kan bli rekordsommer

– Ekstremt, sier klimatolog i Tyskland. Foreløpig er det usikkert hvordan Norge vil bli påvirket.

Værfenomenet El Niño er på vei, og prognoser fra værtjenesten Copernicus vier at det kommer til å bli varmere enn normalt.

Ifølge klimatolog Karsten Brandt kan vi forvente oss svært høye temperaturer.

– Vi forbereder oss på at andre halvdel av 2023 og hele 2024 blir ekstremt, sier Brandt til den tyske avisen Bild.

Varsler rekorder

El Niño er en periodisk klimavariasjon som henger sammen med forandringene i vindmønstret i den tropiske delen av Stillehavet. Disse endringene påvirker igjen klimaet i store deler av verden.

– Her kan det fort bli satt mange varmerekorder, sier Erik Kolstad klimaforsker ved NORCE og Bjerknessenteret og leder av Climate Futures til Aftenposten.

Marianne Tronstad Lund, forsker ved Cicero, sier til VG at man ikke vet hvordan Norge vil bli påvirket av El Niño.

Hun forteller at forrige periode med El Niño var i 2018 og 2019. Perioden før den var mellom 2014 og 2016. I begge periodene ble det satt flere varmerekorder både i Norge og resten av verden.

Usikkert i Norge

– Akkurat hvordan dette vil utvikle seg i Europa er fortsatt usikkert. Det er ikke bare er El Niño som bestemmer hvordan været vil bli. Det er også andre faktorer som spiller en rolle, for eksempel andre periodiske variasjoner eller den underliggende globale oppvarmingen, sier hun.

Likevel understreker hun at man på et generelt grunnlag kan forvente varmere vær enn det man har hatt de siste årene.

Spesielt kan områder rundt ekvator, og land som Australia og USA, vente seg enda høyere temperaturer, ifølge Lund.

Flere varmerekorder

Akkurat når El Niño kommer er fortsatt usikkert, men Australia’s Bureau of Meteorology meldte tidligere denne uken at alle deres prognoser – inkludert data fra værbyråer fra Storbritannia, Japan og USA – viser at havoverflatetemperaturen vil passere El Niño-terskelen innen august i år.

– Påvirkes El Niño og La Niña av menneskeskapte klimaendringer?

– Nei, det er en naturlig variasjon, men den underliggende globale oppvarmingen er med på å sette temperaturrekordene, sier Marianne Tronstad Lund.

