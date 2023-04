BLE PÅGREPET HER: Gjerningspersonen ble pågrepet i denne grøften, på en vei utenfor Steinkjer sentrum natt til 1. påskedag.

Kvinne fant Steinkjer-siktede i grøften: − Han fortalte meg at han hadde kjørt på tre personer

STEINKJER (VG) Hun skulle kjøre en kompis hjem fra byen, men endte opp med å treffe på mannen som er siktet for Steinkjer-påkjørselen natt til søndag.

En hvit varebil kjørte natt til søndag inn i en gruppe mennesker på fortauet i en gate i Steinkjer sentrum.

En mann i 20-årene er død og to personer er lettere skadet.







En mann i begynnelsen av 30-årene, som skal ha kjørt bilen, ble pågrepet i grøften noen kilometer utenfor Steinkjer sentrum.

Kvinnen som fant mannen i grøften, og som meldte fra til politiet, traff på siktede ved en tilfeldighet natt til søndag.

– Jeg skulle kjøre en kompis hjem fra byen, han kjente igjen bilen, så vi stoppet og ringte politiet.

Kvinnen forteller at hun hadde politiet på øret da hun opprettet kontakt med den nå siktede mannen. Han skal ha vinglet opp av grøften og fremstått beruset.

– Han fortalte meg at han hadde kjørt på tre personer, sier kvinnen.

– Hvordan reagerte du da?

– Veldig rolig. Jeg hadde politimannen på øret samtidig, så jeg valgte å forholde meg veldig rolig.

Hun synes det som har skjedd er forferdelig.

– Det er kjempetrist. I hvert fall når man nå hører at det er en som er død, sier kvinnen.

Operasjonsleder Wenche Johnsen bekrefter at det var en person som observerte bilen i grøften og varslet politiet. Hun ønsker ikke å gi ytterligere opplysninger om pågripelsen.

– En patrulje kom til stedet og pågrep ham, sier Johnsen til VG.

ÅSTEDET: Politiet har sperret av Kongens gate i Steinkjer sentrum etter den dramatiske påkjørselen natt til søndag.

Mannen i 30-årene er siktet uaktsom kjøring med promille etter påkjørselen som fant sted i Kongens gate.

Politiet har uttalt at påkjørselen fremstår som en villet handling, blant annet på bakgrunn av høy fart og at vedkommende var på stedet i forkant av påkjørselen.

Naboer beskriver hvordan de ble vitne til det umiddelbare etterspillet etter påkjørselen:

– Jeg så ambulanselysene og lurte på hva som skjedde, dyttet gardinene til side og så brannbiler, en politibil og ambulanse. Det sto en gruppe mennesker rundt ambulansen. De holdt noe oppe, som en gardin foran en person som lå på bakken, forteller naboen.

Flere naboer beskriver til VG hvordan noen fra nødetatene ga livreddende førstehjelp til person som lå på gaten.

Mannens forsvarer, Anne Marstrander-Berg sier mannen ga uttrykk for at ikke visste hva han skulle si da han ble presentert for siktelsen.

– Han er fortvilet og fremstår lei seg og skjønner ikke helt hva som har skjedd, sier hun.

Den hardt skadede personen ble etterpå hentet av luftambulanse og senere erklært død. Politiet har besluttet midlertidig nasjonal bevæpning etter påkjørselen på grunn av den uavklarte situasjonen.

