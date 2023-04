SKADET: Sjåføren ble lettere skadet, mens passasjeren ble alvorlig skadet i ulykken.

Bilen ble spiddet av midtrekkverk: Statens vegvesen beklager

En person ble alvorlig skadet i ulykken for snart to år siden. Midttrekkverket var rustent og svekket, konkluderer Statens havarikommisjon i ny rapport.

Det var på kvelden 16. juli for to år siden at bilen kolliderte med et nødåpning i rekkverket på E6 nord for Andelva i Eidsvoll. Låsene til nødåpningen sto åpne.

Strekningen var en del av Statens vegvesens utbygging av E6 mellom Gardermoen og Kolomoen og sto ferdig i 2011.

Rekkverket delte seg – og en lengde av det gikk tvers gjennom bilen.

Passasjeren som satt på høyre side ble alvorlig skadet og fraktet til Ullevål i luftambulanse.

SPIDDET: Både fører og passasjer kom fra ulykken med livet i behold.

Føreren slapp unna med lettere skader og ble fraktet til Ahus.

Statens havarikommisjon Statens havarikommisjonEt forvaltningsorgan med ansvar for å undersøke ulykker og hendelser innen luftfart, veitrafikk, sjøfart og jernbane og innen forsvarssektoren. Kilde: regjeringen har nå undersøkt ulykken, og konkludert med at:

Rekkverket var svekket av rust.

Nød og driftsåpningene i rekkverket hadde svakheter.

Det var ikke tilstrekkelig inspeksjon av strekningen, til tross for at det var brukt nye materialer.

I forkant av installasjon ble det ikke innhentet dokumentasjon på om det rusttrege stålet var egnet i veimiljøet.

«Statens havarikommisjon mener at rusttregt stål som materiale ikke egner seg til bruk i veiutstyr i fuktige og saltholdige veimiljø der materialet korrodorer» skriver de i rapporten.

MÅ BYTTES: Arbeidet med å erstatte rekkverket er allerede i gang, opplyser Statens vegvesen.

Vegvesenet beklager

I en pressemelding skriver Statens vegvesen at det var skader på en av portene som førte til at passasjeren i ulykkesbilen ble skadet.

De skriver at låse­konstruksjonen på nødportene var av en helt spesiell type som ikke har vært i bruk andre steder tidligere, og at midtrekkverket var ikke satt sammen i henhold til instruksen.

I tillegg har inspeksjoner av rekkverket har vist at ståkvaliteten ikke var som forventet, og at det brytes ned raskere enn annet rekkverk, blant annet på grunn av fukt og salt, skriver de.

– Vi har lært mye av Havari­kommisjonens gjennomgang av dette prosjektet. Her må vi bare beklage at vi ikke hadde gode rutiner for godkjenning og oppfølging av dette pilotprosjektet, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen.

Har begynt å erstatte

Statens vegvesen opplyser at det siden i høst er byttet ut fem kilometer av rekkverket i rusttregt stål, og at 45 kilometer gjenstår. Dette skal etter planen skiftes ut i løpet av dette året og neste år.

De skriver videre at nødportene på strekningene ble skiftet ut høsten 2022.

– Vi skal fortsatt teste ut nytt vegutstyr og nye materialer for å utvikle stadig bedre og mer framtidsretta løsninger. Men vi må redusere risikoen når vi setter i gang nye pilotprosjekter, og vi må ha gode rutiner for oppfølging. Utprøving av nye materialer og konstruksjoner må skje i et begrenset omfang fram til vi har dokumentert egnethet og kan ivareta sikkerheten, sier Løkken.