OPP: Etterspørselen etter brus og mineralvann økte kraftig da streiken var et faktum og Ringnes og Hansa Borg stanset utkjøring.

Eksperter: Så lenge kan streiken vare

Vil streiken ende i tvungen lønnsnemnd? Vil den hardne til og dra i langdrag eller løser det seg innen en ukes tid? Ekspertene har ulike syn.

Kristine Nergaard, arbeidslivsforsker i Fafo, tror ikke at regjeringen vil gripe inn for å få slutt på streiken.

– Jeg tror den blir løst ved at partene blir enige. Konflikten må eskalere mye før vi snakker tvungen lønnsnemnd. Da må den bli langvarig og mye mer omfattende, sier Nergaard.

Hun peker på at tvungen lønnsnemnd brukes når det er fare for liv og helse, og mener det er ingen signaler på at vi er der nå.

– Vi klarer oss uten brus og øl?

– Jeg tror det, ja.

Nergaard viser til at tvungen lønnsnemnd også har blitt brukt når olje- og gassvirksomheten er tatt ut i streik. Da har det ikke vært fare for liv og helse, men heller at staten har gått glipp av enorme inntekter. Operatørselskapene er ikke med i dette oppgjøret.

– Den forrige streiken mellom NHO og LO, som var i 2000, varte i en uke. Vanligvis varer en gjennomsnittlig norsk streik i en til to uker. Jeg heller i retning av at dette er over i løpet av en uke, pluss minus. Det ut fra den erfaringen vi har fra slike streiker. Men det er et rent tips og ingen eksakt vitenskap, avslutter hun.

Info Hva er tvungen lønnsnemnd? Tvungen lønnsnemnd innebærer at regjeringen stopper en streik. Det kan skje dersom: Arbeidskonflikten kan føre til fare for liv, helse eller sikkerhet.

Eller føre til andre alvorlige samfunnskonsekvenser. I løpet av de siste 30 årene har i gjennomsnitt 17 prosent av streiker blitt stoppet av tvungen lønnsnemnd, ifølge en gjennomgang FriFagbevegelse har gjort. I fjor grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd i halvparten av alle streiker: flyteknikerstreiken, oljestreiken og lærerstreiken. Så langt i år har regjeringen stanset streiken i Norsk Luftambulanse. Vis mer

STOPP: Marte Mjøs Persen har grepet inn og stoppet en rekke streiker i løpet av sin tid som arbeids- og inkluderingsminister

– Streiker mellom LO og NHO pleier ikke å vare veldig lenge, men de kan ofte bli store og dermed få stor betydning, sier seniorforsker Åsmund Arup Seip i Fafo.

Han forsker på blant annet lønnsforhandlinger og arbeidskonflikter.

Seip mener streiken er langvarig, dersom den går over to uker.

– Jeg blir overrasket om den varer mer enn rundt to uker, sier han.

Selv om den varer lenge, har han liten tro på at staten kommer til å gripe inn for å få en slutt på streiken:

– De tar ut grupper som ikke er samfunnsnødvendig, og vil være forsiktige med det, legger han til.

TROR PÅ LØSNING: Seniorforsker Åsmund Arup Seip i Fafo blir overrasket om streiken varer mer enn to uker.

Kan få uante ringvirkninger

I utgangspunktet er det heller ingen rettslige begrensninger for hvor lenge streiken kan pågå – heller ikke fordi den rammer bedriftene hardt økonomisk, sier arbeidsrettsekspert Alexander Sønderland Skjønberg.

Han er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI.

– Det vil være svært overraskende, for å si det mildt, dersom regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd, sier Skjønberg.

Samtidig påpeker han at streiken kan få uante ringvirkninger:

– Det er ikke alltid lett for arbeidstagersiden å forutse hva som kan føre til fare for liv og helse. Tidligere har for eksempel streik ved vaskerier blitt stoppet fordi sykehus ikke fikk levert sengetøy, sier Skjønberg

KONFLIKTFYLT: arbeidsrettsekspert Alexander Sønderland Skjønberg sier det er vanskelig å spå hvor langvarig konflikten blir fordi den er så konfliktfull.

Streikeuttaket – altså hvilke ansatte som skal tas ut i streik fra hvilke bedrifter, vil være rigget for at regjeringen ikke kan legge ned tvungen lønnsnemnd, forklarer Skjønberg.

– Normalt sett vil jeg tenkt at en sånn type konflikt, som dreier seg om lønn, vil vare i en til to uker, men så fastlåst som det er nå, kan det være at den varer lengre, sier Skjønberg.

– Virker fastlåst

Heller ikke Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, tror tvungen lønnsnemnd står umiddelbart på trappene.

– Det er et vanskelig lønnsoppgjør og situasjonen virker fastlåst. Dette kan ta tid, sier hun til VG.

Men hun mener det skal ganske mye til før det eventuelt blir tvungen lønnsnemnd.

– Det ligge åpenbart ikke i kortene med det første.

STREIKEGENERAL: Peggy Hessen Følsvik møtte mandag streikende bygnings- og anleggsarbeidere ved regjeringskvartalet Oslo.

Ola H. Grytten, professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole i Bergen, er ikke fremmed for at regjeringen kan komme til å gripe inn.

– Hva skal til for at det blir tvungen lønnsnemnd?

– Det er et godt spørsmål. Vi greier oss uten øl og brus, men hvis det blir melk og brød ... Det spørs hva en utvidelse av streiken omfatter og om vi får lockout lockoutLockout er motsatsen til streik. En helt eller delvis stans av arbeid i en bedrift som en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening setter i gang for å tvinge frem en løsning på en tvist med en fagforening.. Foreløpig vil det nok ikke komme tvungen lønnsnemnd, men man bruker å trappe opp, sier Grytten.

Begynner folk å mangle sårt tiltrengte ting tror han det kan ende i lønnsnemnd.

– Det virker som veldig steile parter. I Norge er det relativt ofte at ting går til tvungen lønnsnemnd. Hvis en av partene ønsker å fremtvinge tvungen lønnsnemnd kan de gjøre det, mener Grytten.

Han synes det er vanskelig å si hvor lenge streiken vil vare.

– Men jeg tror regjeringen kan være relativt rask med tvungen lønnsnemnd. De er nok redd for at lønnskostnadene stiger for mye og da vil inflasjonen sette seg lettere. Dette med liv og helse kan man strekke ganske langt. Bryggeriene er nok ikke det verste, med fergesamband kan det være litt verre, sier Grytten.

Se video – mandag møtte LO-lederen streikende:

Info Derfor er det streik nå: Søndag ble det brudd forhandlingene mellom partene i arbeidslivet – LO og NHO. Dermed ble det for første gang i moderne tid streik i et mellomoppgjør.

I mellomoppgjør er det bare lønn som ligger på bordet.

LO og YS krever reallønnsvekst. Det betyr at lønnen skal øke mer enn prisene. Prisstigningen er nå på 4,9 prosent.

NHO mener på sin side at det de dårlige økonomiske tidene gjør det vanskelig med en stor lønnsvekst.

NHO uttalte søndag at LOs medlemmer ville fått økt kjøpekraft hvis skissen som ble lagt frem av riksmegleren hadde blitt godtatt, noe LO er uenige i.

Streiken rammer bredt – alt fra bryggerier, godteriprodusenter, industribedrifter, hotell og fergesamband blir påvirket.

Her kan du lese om hvordan du blir rammet av streiken Vis mer

Info En kjapp innføring i streike-begreper: Lønnsoppgjør er komplisert. Her er en liten guide til jungelen av begreper: Lønnsoppgjør er enten hovedoppgjør eller mellomoppgjør, annethvert år. I år er det mellomoppgjør. Forskjellen er at det i hovedoppgjør ofte løftes inn tunge prinsipielle saker, som pensjon, mens mellomoppgjør oftest dreier seg om å justere lønningene. Partene i oppgjøret er de store arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene, anført av de to store, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen (LO). Frontfag. I Norge er det innarbeidet at det er frontfagsmodellen som gjelder. Det vil si at det er utvalgte områder i konkurranseutsatt industri og noen få andre næringer, som skal legge rammene for alle oppgjørene i Norge. Oppgjørsform: Oppgjøret kan forhandles på to måter. Enten samordnet, hvor LO og NHO har hovedansvaret, som i år, eller forbundsvist, hvor hvert enkelt forbund/forening forhandler mot hverandre, anført av Fellesforbundet i LO og Norsk Industri i NHO. Reallønnsvekst betyr at lønningene stiger mer enn prisene. Vis mer