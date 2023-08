LEDER: Ola Svenneby er leder i Unge Høyre. Her foran Kinas ambassade i anledning en annen sak.

Anklager Støre for løgn i Utøya-tale: − Snakker ikke sant

UTØYA (VG) Unge Høyre-leder Ola Svenneby reagerer kraftig på statsminister Jonas Gahr Støres (Ap) tale på Utøya, lørdag formiddag: – Støre snakker rett og slett ikke sant!

Støre kickstartet valgkampen på AUFs sommerleir med en tale for hele forsamlingen.

Under talen dro statsministeren fram skolepolitikk, og hvordan Høyre ønsker bacheloroppgave på ungdomsskolen, og karakterer på barneskolen, for å øke motivasjonen og minske mistrivsel.

Dette utsagnet fikk Unge Høyre-leder Ola Svenneby til å reagere:

– Han angir ikke Høyres politikk riktig, man burde kunne forvente mer av landets statsminister enn dette. Før det første går vi ikke til valg på karakterer på barneskolen, sier Svenneby, og legger til:

– Støre snakker rett og slett ikke sant!

IKKE RIKTIG: Ola Svenneby, leder i Unge Høyre, anklager Jonas Gahr Støre for å komme med usannheter under talen hans på Utøya, lørdag formiddag.

Svenneby forteller også at Høyre ønsker et prøveprosjekt i ungdomsskolen med alternativer til eksamen, som har blitt kalt en bacheloroppgave.

Han syns det er merkelig at Støre er en motstander av dette, når hans eget ungdomsparti vil erstatte alle eksamener med en større mappevurdering.

– Han sier at Høyre ønsker bacheloroppgave i ungdomsskolen, på samme måte som hans egne ungdomsparti ønsker. Har han et problem med det, burde han prate med AUF, sier han.

– Mener du Jonas Gahr Støre lyver bevist?

– Ja, enten bevist eller av egen uvitenhet. Jeg vet ikke hva som er mest skremmende for en statsminister.

PÅ TALERSTOLEN: Jonas Gahr Støre sto på talerstolen lørdag formiddag foran flere spente AUF-ere.

Støre, på sin side, mener at Høyre i så fall må være tydeligere utad på hva de ønsker å innføre.

– Jeg har forstått det slik, og sett Erna Solberg si, at Høyre vurderer karakterer fra syvende trinn, som en del av partiets ungdomsskolereform, sier Støre til VG etter talen på Utøya.

Han peker på et tidligere intervju Høyre-leder Erna Solberg hadde med Dagsavisen den 24. februar i år:

– Dere vil ha fireårig ungdomsskole. Betyr det at barna blir introdusert for karakterer ett år før, altså som 12-åringer, spurte Dagsavisen.

– Det kan være, men det er jo ikke sikkert. Det kan være gradvis at du får karakterer i noen fag, eller at du får karakter først til sommeren eller at du får en annen type vurdering. Men dette har vi ikke tatt stilling til i reformforslaget, svarte Solberg til avisen.

Støre forsvarer derfor sine uttalelser i talen.

– Jeg kan ikke forstå det på annen måte enn at det kan bety karakterer for elever som i dag går på barneskolen. Det er vi imot, sier Støre.