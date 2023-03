SELVUTVIKLING: 21-åringen begynte å dele innhold om hvordan du kan bli en bedre versjon av deg selv. Det merket hun at det var stor interesse for.

Jenny (21) om tiden på videregående: − Jeg følte meg dritdum

Jenny Gehrken lever av å jobbe med sosiale medier. Der deler hun blant annet sin reise, hvor hun gikk fra å føle seg dum til å bli trygg i seg selv.

– På videregående lurte jeg ofte på «shit hvorfor er jeg så mye dummere enn alle de andre».

Gehrken ser tilbake på fasadefikserte skoleår, der hun trodde utseende var det som betydde mest.

– Hvis jeg så kul ut, var jeg kul. Trodde jeg da, sier hun.

21-åringen forteller at hun ikke passet inn i skolesystemet, de lave karakterene gjorde at hun fikk et dårlig selvbilde.

–Jeg følte meg dritdum, og baserte jo hele identiteten min på noen tall.

IT-GIRL: Gehrken er også kjent for sin unike klesstil, og har tidligere blitt omtalt som «it-girl» av MinMote.

Selvutvikling

Den manglende mestringsfølelsen gjorde at Gehrken mistet motivasjonen.

–Det er jo ganske trist, med tanke på at du skal gå på skole i hele 13 år, sier hun.

I dag når hun ut til mange tusen unge både gjennom TikTok, Instagram og i sin egen podkast «Pusterommet».

– Jeg har utviklet meg ekstremt mye, og det jeg har erfart deler jeg på sosiale medier.

En av metodene som har hjulpet henne er å skrive ned ting hun er stolt av seg selv for, hver eneste kveld.

– Hvis noen sier til meg at jeg ikke får til noe som helst, vet jeg at det ikke stemmer. Jeg vet hva som er mine gode egenskaper.

VIL INSPIRERE: Temaene selvutvikling, utdanning og fremtid er blant det som tas opp i podkasten «Pusterommet».

– Alt ordner seg

Gehrken forteller at hun stadig får meldinger av unge jenter, helt ned i 13-årsalderen som er stresset, og fortvilet over karakterene sine. Hun mener at mange tenker dårlig om seg selv.

– Jeg prøver å svare og fortelle dem at det tallet ikke avgjør alt. Det er så mange veier å gå. Skole er ikke for alle.

Nå prøver hun på å videreformidle det hun selv hadde trengt å høre da hun var ferdig med 13 års skolegang våren 2020.

– Det handler ikke om å si «ikke velg studie», men bare si at de har muligheten til å ta egne valg.

Her er et eksempel fra henens profil:

Høyere utdanning

Da Gehrken var ferdig på videregående satt hun igjen med 3,1 i snitt. Hun skulle inn i militæret, men veien videre var hun svært usikker på.

– Det var aldri noe snakk om at jeg ikke skulle studere, og jeg var redd for å skuffe de rundt meg.

I dag er hun glad for at de påfølgende årene ble slik de ble, og at hun ikke kastet seg på en utdanning hun egentlig ikke ønsket.

– Jeg spurte meg aldri hvorfor jeg skulle studere, jeg ønsket bare å imponere de rundt meg, sier hun.

Å bli sett

Gehrken tror det er viktig at unge i klasserommet blir sett, og at det kunne hjulpet i hennes situasjon.

– Det var jo aldri snakk om hvordan jeg var som person, sier hun.

Alt snudde da en god venn av henne stoppet opp og så henne i øynene. Han fortalte henne akkurat det å trengte å høre.

– «Du kan få til så mye, du må bare tro på det selv», det var et skikkelig vendepunkt for meg.

MÅ SNAKKES OM: Engvik mener unge opplever mer press enn de eldre generasjonene, og peker på at kravene er høyere nå enn de var da.

Tale Maria Krohn Engvik, også kjent som «helsesista» på sosiale medier, er sykepleier, forfatter, og foredragsholder. Hun forteller at hun daglig får meldinger fra unge som føler på prestasjons- og karakterpress på skolen.

– Samfunnet vårt er ekstremt utseende og prestasjonsfokusert, der unge ofte legger verdien sin ut ifra hvordan de presterer, sier hun.

Hun mener mange kan føle seg mislykket om de ikke presterer på skolen og får høye karakterer.

– Da er det så viktig å tenke på at en karakter ikke sier noe som helst om hvordan du er som menneske.

Engvik peker på at samfunnets forventninger om hva som gir deg et lykkelig liv, ikke nødvendigvis fører til et.

– Det viktigste er å finne noe som gjør deg glad, sier hun.

På sine sosiale mediekanaler svarer hun fortvilte ungdommer, helt fra slutten av barneskolealder til videregåendeelever.

– Jeg prøver å fortelle dem at alle mennesker har egenskaper og ting som er unikt for deg, og det sier karakterer veldig lite om.

PÅ RETT STED: Gehrken sier hun er akkurat der hun ønsker å være i livet.

Ny start

I fjor ble Gehrken ansatt i en e-sport bedrift i Oslo. De så hverken på karakterer eller CV-en hennes da hun ble ansatt.

– De bare ansatte meg på grunn av det jeg hadde å tilby som person. De likte utstrålingen min. Alt jeg har stresset over de siste 3 årene viste seg å ikke være noe vits.

Derfra lærte hun disiplin, dedikasjon, og at hardt arbeid gir uttelling. Hun har nå sagt opp jobben, men ser tilbake på en lærerik tid.

Fremover skal 21-åringen jobbe som selvstendig næringsdrivende. Hun har nylig fått sitt eget lokale, og skal hjelpe firmaer å starte med sosiale medier og podkast.

– Jeg har spart og tenkt mye, og dette har jeg virkelig troen på. Det har vist seg før at jeg gjelder å følge magefølelsen, sa da gjør jeg det.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger