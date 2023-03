FESK OG POTEDES: «Fesk og potedes e vårres brød, sånn har det vorre et og vær glad» heter det i Helge Stangnes sin vise - popularisert av Boknakaran. Men i Porsanger er det «fesk, potedes og kake» som gjelder. Det er soldat Jonas Nymo godt fornøyd med.

Her får soldatene belønning hver gang(!) de spiser fisk

PORSANGER (VG) Hvordan få ungdommen til å spise fisk? Forsvaret har endelig funnet svaret: Dessert. Statsministeren - som måtte lyve til egne barn for at fisken skulle gli ned - roser kjøkkensjefen opp i skyene.

Hva i alle dager skal Forsvaret gjøre når soldatene ikke vil spise fisk? Jo, de lytter til Marie Antoinette Marie AntoinetteFransk dronning. Tillagt sitatet "La dem spise kake", som svar på at folket sultet og manglet brød (til tross for at hun aldri sa dette). - og gir dem kake.

Soldat Jonas Nymo har akkurat spist opp middagen sin, bestående av laks, poteter og brokkoli, og går med bestemte skritt mot dessertbordet.

Han vet nemlig at når det er fisk på menyen, da vanker det alltid en dessert som belønning.

– Det er færre folk i messa når det serveres fisk. Så da har Forsvaret bestemt seg for å premiere våre unge, lovende soldater når de spiser fisk, ved å gi dem dessert etter middagen, sier Nymo, som er administrasjonsbefal i Heimevernet.

LAR SEG FRISTE: Jonas Nymo spiser fisken sin - med eller uten dessert. Men han legger ikke skjul på at det er ekstra stas med fisk når han får en liten søtsak etter måltidet.

Kjøkkensjef Eva Bråthen ved Porsangermoen leir, hovedkvarteret til Finnmark landforsvar, forteller at de serverer fisk fast to ganger i uken - mandager og onsdager. En gang rent fiskeprodukt, og den andre behandlet fisk - som fiskekaker eller fiskegrateng.

– Det er mange unge mennesker i dag som ikke er vant til å spise fisk. De er ikke vant til kokt potet en gang, men er vokst opp med ris og pasta, sier hun.

PIONÉR: Statsminister Jonas Gahr Støre mener kjøkkensjef Eva Bråthen er en foregangskvinne, som har fått flere soldater til å spise fisk.

Det stemmer overens med en undersøkelse fra Sjømatrådet fra 2021 - som viste at 35 prosent av barn og unge spiser fisk sjeldnere enn én gang i uken.

– Så for å motivere dem til å spise fisk har vi alltid dessert etterpå som en belønning. Det kan være alt fra kaker, til fromasjer, vaniljepanacotta og is, forklarer hun.

Bråthen har jobbet på kjøkken i Forsvaret i 30 år - og hun ser en stor forandring i soldatenes matvaner.

– Før ønsket de tradisjonell husmannskost. Og steik på søndager. Men det er det nesten ingen som ønsker seg lengre. Og vi skal jo lytte til ønskene deres også, det er jo de som skal forsvare landet vårt. Men fisk må de også ha, slår hun fast.

– En pioner

– Du må hilse kjøkkensjefen fra meg, og si at hun er en pioner på kjøkkenet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er på besøk på Porsangermoen leir - og har smakt på både fisken og fått to stykker pavlova til dessert. Han forteller at han blir beveget av Bråthens grep for å få soldatene til å spise fisk.

STATMANNSKOST: Statsminister Jonas Gahr Støre er begeistret for både fisken og desserten i leiren. Han hyller en slags ny samfunnskontrakt i forsvaret om at fisk betyr dessert.

– Dersom det er et stykke pavlova som skal til for å få unge menn og kvinner til å spise mer fisk, så tenker jeg det er en god deal. En slags kontrakt mellom soldatene og Forsvaret, som alle kommer godt ut av.

– Jeg kan huske fisk som var traurig fra min oppvekst. Men nå har det skjedd ting i matlaging og måten å sette sammen menyer som gjør det langt mer spennende.

Støre medgir at han hadde utfordringer med å få sine egne barn til å spise fisk da de var små.

– Hva var ditt beste triks for å få dem til å spise fisk?

– Vi sa det var kjøtt.

Også soldat Jonas Nymo oppfordrer sine medsoldater til å spise mer fisk.

– Folk burde bli flinkere til å spise fisk. Vi skal ut og gjøre tunge oppdrag uten mat på lang tid. Og fisk har næringsstoffer vi har sterke behov for. Fisk er alvor, formaner han.

Imponerer kritiker

Aftenpostens restaurantanmelder, Sigrid Gausen, befinner seg også på Porsangermoen leir - i felt for Aftenposten. Hun har spist både hovedrett og dessert i leiren, og latt seg imponere over det gastronomiske tilbudet til soldatene.

– Å lage fisk til mange - og som har ulikt serveringstidspunkt - er en vanskelig øvelse. Men her har de klart seg bra. Laksen er god på smak og er overraskende saftig. Med nydelig stekte småpoteter og syrlig saus til er dette en god rett, sier den Skup-pris-meriterte journalisten og matkritikeren fra hovedstadsavisen.

NÅDELØS KRITIKER: I Oslo frykter resturantene hennes skarpe penn - som en slags virkelighetens svar på kritikeren i filmen «Ratatouille» - men messa i Porsangermoen leir imponerer Aftenpostens matkritiker Sigrid Gausen.

Soldatene er ikke de eneste som lar seg begeistre over desserten etter fiskemåltidet. Gausen lar seg også forføre av messas friske pavlova.

– Pavlovaen er oppe og snuser på en femmer. Den er herlig krakelerende utenpå, med en seig kjerne. Faren med pavlova er at seigheten tar overhånd, det har de unngått her. Og ikke minst et pluss med det som smaker som hjemmelaget vaniljekrem!

Jonas Gahr Støre er helt på linje med matkritikeren. Han trekker særlig fram blandingen av den uvanlige fruktene og bærene på pavlovaen, som en frekk og spenstig vri på den tradisjonelle kaken.

– Også i Porsanger! sier han oppspilt.