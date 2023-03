NATO-180: Dagens toppledelse i SV reagerer på resultatet av avstemningen om norsk Nato-medlemskap. Fra venstre: partisektretær Audun Herning, nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder Kirsti Bergstø og leder Audun Lysbakken.

Historisk snuoperasjon i SV: Vil ikke melde Norge ut av Nato

GARDERMOEN (VG) Nato-motstanden har vært en av grunnpilarene i SV. Nå har partiet snudd.

Det er Russlands invasjon av Ukraina som har vært utslagsgivende for at SV har startet sin snuoperasjon – og nå lander på at de vil forbli et medlem i forsvarsalliansen Nato.

Vedtaket kom etter en lengre diskusjon om voteringsorden – altså hvordan landsmøtet skulle stemme over de ulike forslagene oppe til debatt – med ulike formuleringer om nettopp norsk Nato-medlemskap.

Fredag oppfordret Audun Lysbakken landsmøtet til å mene det samme som ham – at SV ikke lenger skal være for utmelding:

– Jeg håper landsmøtet vil vedta forslaget til endring av vår sikkerhetspolitikk som jeg og landsstyret har lagt fram, og de formuleringene om Nato som flertallet foreslår.

Og Lysbakken fikk viljen sin.

STEMMEBLEMME: Det er ikke alltid lett å følge med på voteringsorden. Også første rad på SV-landsmøtet fikk oppleve frykten for å ha stemt feil.

«For fred og nedrustning»

Nato ble opprettet i 1949, for å samle et felles forsvar mot Sovjetunionen. SV har vært svært kritiske til alliansen helt siden partiet ble grunnlagt i 1975.

Tittelen på det første valgprogrammet – da under navnet Sosialistisk Folkeparti – var: «For fred og nedrustning – Norge ut av Nato».

I de første tiårene var motstanden begrunnet med at medlemskapet bandt Norge til USA – og dermed til landets krigføring og støtte til kupp i andre land. Norges medlemskap bidro også til en blokkpolitikk som økte faren for større kriger og i verste fall atomkrig, mener SV.

Etter murens fall i 1989 har SV protestert mot Natos såkalte «out of area»-operasjoner, som krigene i Afghanistan, Irak og Libya – og Norges bidrag til flere av disse oppdragene.

SVs drøm har lenge vært en nordisk forsvarsallianse. Dette har blitt langt mindre realistisk etter at Sverige og Finland søkte om Nato-medlemskap, mener partiet.