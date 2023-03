STORE NYHETER: Cecilie Myrseth har fått en beklagelse fra Retriever etter en tissefant-blemme. Innfelt er en skjermdump av den «store» nyheten.

Stortingsrepresentant ble til «stor tissefant»: − Har rødmet i gangene

Ap-politiker Cecilie Myrseth satte kaffen i halsen da hun leste en nyhetsmelding om seg selv tidlig i dag morges. Mediebedriften Retriever legger seg paddeflat: – Bare å beklage!

På radiosendingen «Dagsnytt 18» mandag skulle stortingsrepresentanten fra Troms debattere apoteker og priser på reseptfrie medisiner.

Men ifølge den autogenererte teksten fra sendingen, som Myrseth leste, var det ikke de store prisforskjellene, men noe annet stort som ble trukket fram i debatten.

«Cecilie Myrseth stor tissefant fra Arbeiderpartiet takk skal dra en ting er at Internett er kommet for å bli men men» .

Retriever er et selskap som tilbyr medieovervåkningstjenester og opprettholder et mediearkiv.

RØDMET: Cecilie Myrseth skvatt da hun leste nyhetsmeldingen fra Retriever, og kinnene har vært røde som Ap-logoen i løpet av dagen. Her er hun fotografert sammen med Ap-boss og statsminister Jonas Gahr Støre.

– Som politiker har jeg opplevd å bli feilsitert en gang eller to, men det var ikke akkurat disse ordene jeg brukte i debatten om eldre som føler seg diskriminert på Apotek, sier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth selv til VG.

Hun avkrefter å ha hverken snakket om «stor tissefant» eller å dra i noe som helst.

– Rødmer i gangene

Myrseth påpeker at sitatet fremstår som noe usammenhengende. Utover det er det både «fiffig og fint».

– Det har vært en krevende og lang dag på Stortinget, med mange viktige møter, også dette i bakhodet. Det har vært litt rødming i gangene dag.

Hun forklarer at i Nord-Norge brukes helt andre ord enn «tissefant», uten at hun nødvendigvis ønsker å gjengi akkurat dem i VG.

– Jeg sier som Erna, jeg: Jeg ville ikke helt brukt akkurat de ordene, sier hun spøkefullt.

PÅ TV: Cecilie Myrseth skvatt da hun leste hva som angivelig ble sagt i gårsdagens «Dagsnytt18». Her sitter hun sammen med blant annet programleder Espen Aas.

– Hva i alle dager?

«Hva i alle. hvor er dette fra? Jesus. Vi er jo et familieprogram», kommenterer programleder Espen Aas selv på stortingspolitikerens Facebook-side.

Myrseth forteller til VG at hun ble varslet om «tissefanten» gjennom automatiske varslinger fra analysebyrået Retriever.

– Hehe, jeg forstår det slik at det er Retriever som sliter med å forstå Espen Aas sobre bokmål. Her på Marienlyst regner vi Espen for å være både språkmektig og distinkt, men tydeligvis ikke tilstrekkelig for Retrievers maskinpark, sier redaksjonssjef i NRK, Knut Magnus Berge til VG.

Det er nærliggende å se for seg at det er ordet «stortingsrepresentant» som har blitt tolket som «stor tissefant».

– Det er mulig internett er kommet for å bli, men vi i Retriever noterer oss at Googles språkroboter ikke er helt i mål. Det synes å være en viss strekk mellom Myrseths budskap om apotek og eldre, til dette konkrete tale-til-tekst-resultatet. Her er det bare å beklage, sier Guro Lindebjerg i Retriever til VG.