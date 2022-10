Kristian Grue er tidligere skiskytter og driver i dag med triatlon. Han avhengig av å sykle med høy fart for å være forberedt til konkurranse.

Fikk forelegg på 4000 kroner for å sykle 53 km/t i 40-sone

Triatlon-utøver Kristian Grue (27) fikk seg en overraskelse da han mottok et forelegg for å sykle i nedoverbakke.

Torsdag 25. august kom Grue syklende ned Frognerseterveien i Holmenkollen i 40-sonen.

– Nederst i bakken så jeg politiet hadde laserkontroll og at han ene viftet med armene. Jeg tenkte at en bil bak meg kom i full fart, men så stoppet han plutselig meg.

Politiet hadde målt Grues fart på sykkelen til 53 kilometer i timen, og at han dermed hadde brutt veitrafikkloven paragraf 31.

– De sa det ble anmeldelse og forelegg, men siden jeg ikke hadde motorisert kjøretøy sa de det ikke var mulig å gi meg forenklet forelegg på stedet.

– Jeg har hørt om lignende hendelser hvor folk har blitt stoppet og hvor det ikke har fått konsekvenser. Så jeg regnet egentlig med at det samme skulle skje her.

Men noen uker senere kom kontrabeskjeden: Et forelegg på 4050 kroner.

– Det var ganske overraskende. Jeg er klar over at veitrafikkloven gjelder for syklister, men jeg så på dette som en mindre sak.

– Jeg skjønner hvorfor loven er som den er. Det er jo mitt ansvar å følge med på farten, men det gjør det ikke akkurat tryggere at jeg må følge med og titte opp og ned på speedometeret i nedoverbakker. Det er litt skremmende å alltid måtte følge med og bremse ned.

Reagerer

– Mener du politiet burde gjort noe annerledes i denne saken?

– Jeg mener at de enten burde håndheve alle regler likt, men da trenger de vesentlig flere kontroller og ressurser, eller så bør de la noen ting gå. Det jeg reagere mest på er enkeltkontroller hvor noen kan slippe enkelt unna på grunn av at saken henlegges fordi det krever mer ressurser, mens andre ganger får man følelsen av at politiet ønsker å få inn litt enkle penger.

Han peker også på veitrafikkloven paragraf 18, som gjelder særlige bestemmelser for syklister, og som sier at sykling på gangfelt ikke kan overstige en fart på seks kilometer i timen.

– Hvis du tar deg en tur ut i Oslo sentrum ser man at loven overtreders daglig. Det er litt rart at de skal være så strenge når det finnes andre lover i forhold til syklister og trafikk de ikke tar tak i.

VG har forelagt Grues uttalelser for Oslo-politiet og stilt flere spørsmål.

I et generelt svar skriver seksjonsleder Frode Andreassen at fartsreglene i vegtrafikklovens paragrafer 5 og 6 gjelder også for syklister, selv om det ikke er krav til speedometer.

– Politiet vil slå ned på tilfeller som åpenbart bryter med stedlig fartsgrense, og hvor det i tillegg er bakt inn en sikkerhetsmargin, sier han.

Han viser til at politiets kontroll av syklister også er rettet mot generell adferd, bruk av lys, overholdelse av trafikklyssignal og skiltreglene.

– Overtredelser i trafikken kan avgjøres enten ved anmeldelse, eller forenklet forelegg. Dette er avhengig av sakens karakter, sier Andreassen.

Avhengig av å trene med høy fart

Grue kommer fra Kløfta og var aktiv skiskytter frem til 2018. Siden den gangen har han drevet med triatlon siden, og sykler daglig for å trene.

– Som triatlet er jeg avhengig av å trene intervaller og økter hvor hastigheten blir høy for å være forberedt til konkurranser hvor det samme skjer. Det finnes ikke noen lukkede treningsarenaen for syklister ute på veiene.

– Vi har jo veier hvor det er 60 og 80-sone, men det er begrenset når man bor i sentrum. I tillegg er det en evig kamp mellom bilister og syklister på disse veiene hvor man blir skjelt ut av bilister for å kjøre for sakte i forhold til fartsgrensen.