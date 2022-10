ETIOPIA: Jentene har hjulpet til med å plante trær i Addis Abeba i 2019. Landet hadde planer om hele fire milliarder nye trær, som en del av en global klimabevegelse.

Langt fra målet, men noen lyspunkt på veien

Håpet om 1,5 grader er i ferd med å svinne, men det er også lysglimt ved den siste statusrapporten fra FN.

Saken oppdateres.

Verden er på vei et sted mellom 2,4 og 2,8 grader global oppvarming før 2100.

Det er status ifølge FN miljøprograms årlige rapport om utslippsgapet, som ser på klimaløftene landene har gitt og politikken de har vedtatt.

Utgangspunktet i år var mildt sagt dårlig:

Håpet for 1,5-graders målet er i ferd med å svinne ut. Derfor skulle alle landene vurdere om målene de har satt er tøffe nok, og melde inn nye mål.

Bare 24 av 193 land har meldt inn nye løfter.

Dermed er også framgangen i løpet av det siste året «sørgelig utilstrekkelig» ifølge dette årets utgave av rapporten. Landene har ikke bidratt til å gjøre 1,5-målet mer realistisk.

– Paris-avtalen sier godt under 2 grader, så dette er ikke i tråd med det som er

intensjonen og ambisjonene, sier Jan S. Fuglestvedt, forsker ved Cicero senter for klimaforskning og en av nestlederne i FNs klimapanel.

– Hvordan vurderer du denne rapporten?

– Som nok en veldig kraftig og alvorlig påminnelse om at vi ikke gjør det som vi har satt oss som mål i Paris-avtalen, sier Fuglestvedt.

Mange rapporter viser det nå. Samtidig er det lysglimt, hvis man går flere år tilbake.

Endringene i politikk de siste tre årene kan ha «hentet inn» 0,6–0,7 grader ventet global oppvarming de siste tre årene.

KENYA: En kvinne tar en selfie blant trær og busker i et bevaringsprosjekt i Kwale, Kenya. 100 hektar er bevart i nærmere ti år, og nye trær og busker blir stadig plantet.

Dette sier rapportene fra 2019 og 2022

Rapportene om utslippsgap viser hvilken oppvarming vi er på vei mot, ut fra landenes innmeldte klimamål til 2030.

NB! Det er veldig usikkert akkurat hvilken grad oppvarming verden vil oppleve rundt år 2100, og det angis ofte som en intervall. Dette er likevel det mest nøyaktige forskningen kan si, og tallene er nyttig for å kunne sammenligne over tid og se endringene.

Her er tallene fra samme rapport i 2019 sammenlignet med rapporten i dag:

Hvor ender vi rundt år 2100, med dagens politikk?

2019: Vi går mot 3,5 grader oppvarming.

2022: Vi går mot 2,8 grader.

Dersom alle løftene om kjente og sikre klimatiltak blir holdt?

2019: Da var vi på vei mot 3,2 grader innen år 2100.

2022: Nå går vi mot 2,6 grader. Ifølge en rapport fra FNs

Dersom vi i tillegg tar med klimaløftene med usikkerhet?

2019: Da ville vi vært på vei mot 3 grader

2022: Nå vil det settes oss på kurs mot 2,4 grader innen 2100.

MEXICO: 10 millioner trær ble plantet i parker, gater og veier i Mexico city. Treplanting kan være et godt klimatiltak - så lenge det gjøres riktig, advarer klimaforskere.

Hvor høyt og hvor lenge

Dagens rapport viser at det er langt igjen til målet, å holde global oppvarming godt under 2 grader, helst ikke over 1,5 grad.

– Denne rapporten viser at sannsynligheten for å klare å begrense global oppvarming til nærmere 1,5 grader er blitt enda mindre, men vi må heller ikke se oss blinde på akkurat 1.5 grader. Vi kan fortsatt være optimistiske når det gjelder å unngå de farligste klimaendringene, sier Fuglestvedt.

Konsekvensene er allerede store i med 1,1 grad varmere verden. Denne sommeren så tørke, hetebølger, flom og ekstremvær som overrasket flere forskere.

Dersom vi overstiger 1,5 grader, slik vi gjør med dagens kurs, er det viktig å fokusere på hvor langt over 1,5 grader, og hvor lenge. Dette kalles «overshoot» i klimaforskningen.

– Vi kan prøve å få temperaturen ned igjen, men hvordan vi gjør det er usikkert, og oppvarmingen kan utløse en rekke effekter i mellomtiden, advarer forskeren.

En mulig vei til under 2 grader

Det er likevel et annet lyspunkt i rapporten.

Litt under halvparten av landene har meldt inn egne, langsiktige mål fram mot 2050.

Dersom disse målene innfris, vil vi kunne være på vei mot 1,8 grader innen år 2100.

Disse målene er likevel svært usikre, advares i rapporten, fordi de langsiktige løftene stemmer dårlig overens med det landene faktisk gjør.

– Det viser at hvis landene gjør alt de har lovet og når sine netto null-mål, så

kan man teoretisk sett komme under 2 grader oppvarming. Det viser også at disse netto null-målene er viktig, sier Fuglestvedt.

Men det er fremdeles er usikkerhet rundt hvordan disse blir utført og oppfylt.