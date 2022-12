BERGEN: Her blokkerer svanen for bussen i Gravdal i Bergen fredag morgen.

Hissig svane plaget busspassasjerer i Bergen

En aggressiv svane gikk til «verbalt» angrep mot en bussjåfør og bussens passasjerer fredag morgen i Gravdal i Bergen.

– Meldt fra bussjåfør om en hissig svane som freser og angriper passasjerer som skal både av og på rutevognen, skriver Vest politidistrikt på Twitter klokken 08.

– Det er uvisst hva svanen har imot busspassasjerene nå i utgangen av 2022, men vi prøver å få tak i fagfolk som kan få han på bedre tanker, skriver politiet videre.

Operasjonsleder Eivind Hellesund sier til VG at de ikke har fått meldinger om at svanen har gått til fysisk angrep.

– Han er visst bare litt aggressiv, sier Hellesund.

Det er ikke første gang operasjonslederen hører om svanen. Problemene har pågått i flere dager, forteller han.

– Det er et stort vann i området og han bor nok sikkert der, men det er ikke godt å si hvorfor han er sint. Folk må bare styre unna.

Bergens Tidende har snakket med bussjåfør Morten Reimers, som matet svanen med en brødskive med gulost. Han skal ikke være redd for svanen.

– De er så skjønne de der dyrene. Jeg har blitt angrepet av svaner før, da jeg bodde i Tyskland, sier han til avisen.

Det er ikke første gang det meldes om sinte svaner i området. For kun noen år siden fikk den såkalte «Havnesjefen i Os» et rykte for å være lite gjestfri.

Knoppsvanen ble til slutt avlivet etter at den blant annet angrp et barnehagefølge og dro en jente under vann.