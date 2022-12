Is- og snøtrøbbel på Gardermoen: Store forsinkelser

Det er store forsinkelser på Oslo lufthavn, Gardermoen mandag ettermiddag.

Alle ankomster frem til 17.30-tiden har fått utsatte tider, viser Avinors nettsider.

– Det har vært krevende forhold med snø og is i hele dag. Det er årsaken til de forsinkelsene man opplever nå, sier Erik Lødding, leder for samfunnskontakt i Avinor, til VG.







Det er over 90 ankomster som har fått ny tid. Blant annet har et fly fra Tromsø som skulle lande klokken 10.45 fått ny tid klokken 14.52 - over fire timer bak skjema.

Også flere av avgangene fra Gardermoen er forsinket.

– Hvor mange er det som reiser i dag?

– Det er ikke spesielt mange reisende i dag. Selvfølgelig for de det gjelder er det kjedelig. Vi jobber på spreng og har alle mannskapene ute for å gjøre det de kan, sier Lødding i Avinor.

– Hva er deres råd til reisende?

– Vårt råd til reisende er å forholde seg til flyselskapet sitt og møte opp som normalt. Man må regne med litt ekstra tid, og være forsiktig på glatta både på tur til og fra flyplassen. Ellers kan man sjekke oppdatert informasjon på Avinor sine nettsider, sier han.