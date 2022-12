HJEMMEJUL: Takako Ellefsen har vært sammen med blant andre sønnen Eric Tellefsen i julen. Han kom hjem til moren i Stavanger – helt fra Japan.

Takako (83) glad for norsk jul: − Tenker en del på hva som skjer hvis hun må forlate Norge

Takako Ellefsen (83) fikk først beskjed om at hun måtte ut av Norge innen onsdag 28. desember. Så fikk den japanske enken utsettelse og fornyet vurdering.

Julen har vært fin, men preget av stressfølelse og uvisshet.

Det forteller Takakos datter, Klara Ellefsen til VG fra deres felles hjem på Tasta i Stavanger onsdag ettermiddag.

Takako Ellefsen selv har gledet seg stort over å få feire tradisjonell norsk jul med ribbe, gaver og selskaper hjemme i Stavanger.

Ikke minst var det viktig for henne å kunne være hjemme og ta imot sønnen Eric og samboer helt fra Japan – til samvær og juledager i slutten av desember.

Tenker på utvisning

Ellefsen har likevel vært spent, tidvis trøtt og noe preget av fortsatt uvisshet om hun får bli permanent i Norge.

– Hun sier hun tenker en del på hva som skjer hvis hun må forlate Norge. Jeg er nok mer optimistisk enn henne, sier datteren Klara Ellefsen til VG.

Hun snakker på vegne av moren i samråd med Takako selv og familien.

Takako skulle opprinnelig sendes ut av Norge innen 28. desember. I midten av desember utsatte Utlendingsnemnda (UNE) iverksettelsen.

UNE varslet da at nytt vedtak vil foreligge i månedsskiftet januar-februar 2023.

– Slik saken står nå, har ikke Takako noen utreisefrist, sier Takako Elllefsens advokat Alexander Nyheim Jenssen til VG.

Han sendte begjæring om midlertidig forføyning til Oslo tingrett, for inntil videre å få stanset utsendelsen av Takako Ellefsen.

– Vi venter på at UNE skal foreta en ny vurdering av saken, basert på de anførsler og argumenter som vi har lagt frem for dem, sier Jenssen.

Da utlendingsmyndighetene avslo 83-åringens søknad om opphold i Norge, var det utslagsgivende at sykeforsikringen hennes ikke er god nok.

BESØKTE GRAVEN: Tatako Ellefsen (til venstre) har feiret jul på tradisjonelt norsk vis med ribbe, gaver, selskapeligheter og det faste besøket på graven til Karsten Johan Ellefsen. Damen til høyre er Tatakos datter Klara Ellefsen.

Ble enke i 2009

Advokaten svarte at hun grunnet sin høye alder ikke har mulighet til å skaffe seg forsikringsdekningen de krever for at hun skal få bli i landet.

Takako Ellefsen ønsker å tilbringe sine siste leveår hos datteren Klara i Stavanger og bli stedt til hvile i graven til ektemannen Karsten Johan Ellefsen.

Takakos ektemann seilte i utenriksfart før han fikk jobb i Det Norske Veritas med base i Japan. De var gift i 45 år. Familien bodde utenlands, mest i Japan.

Karsten Johan Ellefsen døde i Stavanger i 2009. Enken bodde i Stavanger til 2013, før hun flyttet med datteren – først til Japan, deretter til Spania i fem år.

UNE avslo 83-åringens søknad om oppholdstillatelse i Norge og mener det ikke foreligger sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge.

UNE legger til grunn at Ellefsen har bodd i Norge fra 2009 til 2013. Hun er japansk statsborger, mens de fire barna er norske statsborgere. Tre av dem bor i utlandet.

Selv betrakter hun Norge som sitt hjemland. De to eldste barna er født her og familien har hatt både hytte og hus i Norge under sine mange ferieopphold.

– UNE bør omgjøre vedtak

– UNE bør klart omgjøre sitt opprinnelige vedtak og innvilge Takako videre opphold i Norge, sier den japanske enkens advokat.

Han mener noe annet vil være i strid med Norges forpliktelser etter EU-EØS-regelverket og vår egen Grunnlov.

– Forhåpentligvis er dette også noe som UNE ser, nå som de har besluttet å se på saken på nytt. Vi ser positivt på den nye behandlingen av saken og håper selvsagt også på et positivt utfall, sier advokat Alexander Nyheim Jenssen.

83-åringens skjebne har vakt oppsikt over hele landet.

– Jeg er helt overveldet over støtten, sympatien og alle de fine meldingene fra folk. Dette hadde jeg ikke ventet, sa Takako Ellefsen til VG allerede en av de første dagene etter at utsendelseskravet fra myndighetene ble kjent.

– Denne støtten har bare økt i omfang. Vi er svært takknemlige for alle som har vist oss støtte i en krevende tid, sier Klara Ellefsen til VG onsdag.