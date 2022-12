GIKK I AUTOVERNET: En bil utenfor Larvi fikk en stor smell 1. juledag. Ingen personer ble skadet.

Fare for såpeglatte veier: − Vær litt pysete når du kjører

Skal du kjøre hjem fra julebesøk i kveld eller i morgen? I hele landet gir Statens vegvesen samme råd: Kjør sakte!

Snøen kommer nok ikke til å dale lett og fin de kommende romjulsdagene, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga.

– Det kommer et lavtrykk fra Atlanterhavet som rammer mest i sør, men også en del i nord. Det gir mildere vær, en god del nedbør og periodevis sterk vind.

Faren for is på veiene og underkjølt regn underkjølt regnRegndråper som blir til is når de treffer bakken er med andre ord stor, sier meteorologen.

Så uansett hvor stort behov du skulle ha for å komme deg bort fra de du har feiret jul med, bør du ikke ha hastverk når du setter deg inn i bilen.

Blant dem som får kjenne på de krevende forholdene, er Malin Brandt.

Hun, mannen Lars og barna på 10 og 13 er på vei hjem til Fetsund etter julefeiring i Kristiansand.

– Det er åtte minus, men det regner. Vi har måttet stoppe og skrape flere ganger, sier Brandt mens de er på E18 utenfor Drammen.

I videoen under kan du se hvordan frontruten til Brandt og kjæresten så ut da de gjorde et av stoppene for å skrape.

– Akkurat nå går det i 48 i 80-sonen. Trykker vi på bremsen, så sklir vi forteller Brandt på telefon fra passasjersetet.

I øst: – La bilen stå hvis du ikke må ut

På Østlandet har det allerede vært en rekke trafikkulykker 1. juledag – men foreløpig uten at personer har kommet til skade.

Det har kommet en del snø, men mange steder kommer nedbøren også som regn, forteller trafikkoperatør Christofa Kei-Nilsen.

– La bilen stå hvis du ikke må ut, sier Kei-Nilsen.

For de som må kjøre, anbefaler hun å planlegge godt med tid.

– Det er mange biler ute på veien, og det kan nok bli enda flere i morgen, sier Kei-Nilsen.

Også politiet på Østlandet anbefaler at folk tar det rolig:

I nord: – Alle bør ha spade i bilen

Også i Nord-Norge er kjøreforholdene krevende, forteller trafikkoperatør Synnøve Lukkassen i Nord-Norge.

– Det er fare for snøfokk i store deler av Nord-Norge i kveld og i morgen. Det kan bli veldig dårlig sikt. Sjekk værvarslet før du skal dra og vurder om du bør utsette turen.

Hvis du ender opp med å kjøre, sier Lukkassen at du må være forberedt på å bli stående på grunn av bilberging eller at du må kjøre i kolonne.

– Alle bør ha spade, slepetau, mat, drikke og varme klær i bilen, sier trafikkoperatøren.

LITE VINTERIDYLL: De fleste av oss kan trolig se langt etter skiforhold som de var på lille julaften ved Frognerseteren i Oslo. Nå kommer lavtrykket.

I vest: Fint i lavlandet, men vær litt pysete når du kjører

På vestlandet kan de som kjører i lavlandet kose seg med forholdsvis gode kjøreforhold.

Men hvis du skal opp i fjellet, må du forberede deg på gladde veier og snødekke.

– Avpass farten, er oppfordringen fra trafikkoperatør Kjetil Larsen i vegtrafikksentralen vest.

– Vær litt pysete når du kjører. Hvis han bak deg ikke er pysete, så stopp gjerne og slipp han forbi, utdyper Larsen.

GLATT I VEST: Denne bilen kjørte av veien i gamle Hordaland fylke 1. juledag. Fører av bilen ble ikke skadet.

I sør: – Stress ned!

Helt sør i landet er kjøreforholdene forholdsvis gode.

– Men vi har hatt noen bilder som har snurret og gått i autovernet. Heldigvis uten personskader, sier trafikkoperatør Andreas Larsen.

Helt i sør kommer nedbøren som sludd og regn, mens det i Vestfold og Telemark kommer som snø.

– Det kan bli glatt på mindre veier, sier trafikkoperatøren, før han kommer med et tydelig råd.

– Senk farten, kjør forsiktig, stress ned!

Det er forresten ikke bare kjørende som kan