JOJO-PØLSER: Disse doblet seg i pris i løpet av helgen. Nå er de tilbake til gammel pris.

Rema doblet pølseprisen – så dumpet de den igjen

Prisen på Finsbråten wienerpølser og andre matvarer gikk tirsdag opp og ned som en jojo hos Rema og Extra. Her er forklaringen.

Kiwi opphevet 2. mai sin prislås på 245 hverdagsvarer. Der var den gylne muligheten som konkurrentene hadde ventet på.

I tre måneder hadde prislåsen - og Kiwis generelle prisfrys - fintet ut Rema 1000 og Coop Extra, slik at ingen kunne velte økte innkjøpspriser over på forbrukerne.

Tirsdag morgen tok VG en sjekk hos Kiwis konkurrenter. Rema hadde doblet prisen på Finsbråtens wienerpølser, som hadde vært prislåst av Kiwi. Det var bare én hake: Kiwi endret ikke prisen.

Noen timer senere gikk pølsene til gammel pris hos Rema.

Professor i strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH) Tor Wallin Andreassen forklarer krumspringene slik:

– Rema og Extra gamblet på at Kiwi ville øke prisene. Da Kiwi ikke gjorde det, måtte konkurrentene snu i luften og gå tilbake til start, uten å oppnå noe.

Slik har Rema priset 550 gram med Finsbråtens wienerpølser de siste dagene:

Fredag: 28,40 kroner

Tirsdag morgen: 59,90 kroner

Tirsdag ettermiddag: 28,40 kroner

Finsbråtens wienerpølser var en del av Kiwis prislås-kampanje, i likhet med skivet fenalår fra Stranda og smøreosten Philadelphia Light.

100 gram fenalår kostet fredag 52,30 kroner hos Rema. Tirsdag morgen var prisen på samme pakken 76,50 kroner, før prisen ble satt ned igjen.

Philadelphia Light kostet fredag 11,50 kroner hos Rema. Tirsdag morgen var prisen 31,90 kroner, før prisen ble satt ned igjen.

Også Coop Extra satte prisen opp på disse tre varene med noen kroner, men satte dem ned like raskt som Rema 1000 da Kiwi ikke økte.

NHH: Professor i strategi og ledelse, Tor Wallin Andreassen.

Tor Wallin Andreassen mener det viser hvor sterkt prisfokuset er, når pølser og smøreost først blir dyrere, for så å bli satt ned til førpris samme dag.

– Rema og Extra hadde forberedt prisøkninger, men kan likevel gå tilbake til gamle priser i løpet av nanosekunder, avhengig av hva konkurrentene gjør.

Andreassen sier at prisfokuset er uhyre sterkt i dagligvarebransjen.

– Kjedene frykter intenst å komme ut som litt dyrere og tape markedsandeler. Derfor ser vi denne siamesiske synkronsvømmingen.

Info Hard konkurranse Vi har tre lavpriskjeder i Norge - Kiwi, Rema 1000 og Coop Extra.

Konkurransen er knivskarp og prisforskjellene små: Mindre enn ti kroner skilte på totalsummen i VGs matbørs i februar 2023. Da handlet vi for 2700 kroner i hver butikk.

Men prisforskjellene kan være store på enkeltvarer, slik VGs prissjekk viser.

Kjedene øker ikke prisene på alle produkter like mye. De konkurrerer på varer som lokker kunder inn i butikken og tar overpris på andre ting.

Oda - som leverer dagligvarer på døren - var billigere enn lavpriskjedene i VGs matbørs i desember 2022. Kilde: VGs matbørs Vis mer

Innkjøpssjef i Rema 1000 Ine Aarnes sier at prisene vil svinge litt ekstra i noen perioder, i et marked med hard konkurranse.

– I dag tidlig var det en del endringer i markedet som ga noen forsinkelser i prisoverføringer til enkelte butikker, forklarer Aarnes.

Kommunikasjonssjef i Coop Harald Kristiansen sier at prisene justeres både daglig og ukentlig for at Extra skal være minst like billig som konkurrentene.

– Når vi nå ser at vi hadde litt høyere priser enn konkurrentene, så justeres prisene ned slik vi har lovet kundene våre, sier Kristiansen på Coops vegne.

– Nå driver Kiwi og plager konkurrentene

Andreassen viser til at det samme skjedde 1. februar, da Kiwi overraskende låste prisene og tvang de andre lavpriskjedene til å følge etter.

– Nå driver Kiwi og plager konkurrentene, fordi kjeden sannsynligvis har bedre innkjøpsbetingelser. Rema og Extra har signalisert at de trenger høyere priser.

EKSPERT: Ivar Pettersen har fulgt bransjen i mange år.

Bransjekollega - dagligvareekspert Ivar Pettersen, tror at Rema 1000 og Coop Extra angrer på at de ikke ventet med prisøkningene til de så hva Kiwi gjorde.

– Jeg tror med den betydelige prisøkningen fra leverandørene gjennom månedene, har dette vært dyrt, og at presset har vært så sterkt, sier Pettersen.

Han var i en årrekke tilknyttet Landbruksdepartementets forskningsinstitutt Nibio og er i dag rådgiver i Alo Analyse.

Kiwi har fra 2. mai låst prisene på 150 nye varer, 100 av dem såkalt «sunnere».

– Nå vil ikke prisene som inngår i ny lås hos Kiwi øke, men de har allerede fått gevinsten av at de andre prøvde seg nok en gang, avslutter Pettersen.

Info Dyrest i Europa Norske matvarepriser er på topp i Europa. Bare sveitserne betalte mer for mat og alkoholfri drikke i 2021.

Matprisene var 20 prosent høyere i Norge i 2021 enn i Sverige og Danmark.

Samtidig bruker nordmenn stadig mindre av husholdningsbudsjettet på mat. Andelen var 11 prosent i 2017, mot 20 prosent i 1980.

I 2017 brukte vi cirka 30.000 kroner per person på mat. Kilde: SSB Vis mer

NHH-professor Andreassen mener konkurransen kommer forbrukerne til gode.

– Men du og jeg har mistet oversikten for lenge siden. Noen priser låses, andre går ned mens atter andre går opp. Vi vet ikke lenger hva melken koster.

Han mener likevel at matprisene vil måtte øke frem mot sommeren.

– Jeg tror det vil skje gradvis over tid. For vi er avhengig av at bransjen tjener penger. Hvis en går ut av markedet, får vi et duopol duopolTo dominerende selgere av samme vare., og bare monopol er verre.

NHH-professoren mener at det underliggende kostnadspresset som har ligget der siden 1. februar, ennå ikke er tatt ut.

Alle innsatsfaktorene innsatsfaktorene Råvarer, emballasje, transport, energi, arbeidskraft og alt annet som inngår i en produsjonsprosess er blitt dyrere, som følge av Ukraina-krigen

Vi importerer mat fra land som har høyere inflasjon enn oss

Svak kronekurs bidrar også til at mat fra utlandet blir dyrere

Lønnsoppgjøret ble dyrere enn varehandelen håpet på

– Vi har en underliggende inflasjon på 5–6 prosent som dagligvarekjedene må bake inn i prisene. Ellers vil økonomien deres gradvis bli dårligere og dårligere.

Info Høy prisvekst Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer hadde i mars økt med 8,6 prosent på ett år. Konsumprisindeksen økte i samme periode med 6,5 prosent. Så mye økte prisene på utvalgte landbruksprodukter fra mars 2022 til mars 2023: Friske grønnsaker 23,5 prosent

Svinekjøtt 18,6 prosent

Frisk frukt 12,7 prosent

Smør 12,7 prosent

Fjærfekjøtt 12,6 prosent

Fisk 10,7 prosent

Storfekjøtt 9,7 prosent

Ost 6,5 prosent

Melk, yoghurt, fløte 5,8 prosent

Egg 3,4 prosent Kilde: SSB og Nibio Til info: Coop er partner i forskningssenteret DIG ved NHH som professor Andreassen er en del av. Vis mer

