ETTERGÅR KJØRERUTEN: Politiet i Trøndelag gjennomfører en rekonstruksjon av Steinkjer-påkjørselen.

Her rekonstruerer politiet påkjørselen i Steinkjer

Undersøker om gjerningsmannen kan ha forsøkt å kjøre på flere personer.

Kortversjonen Natt til 1. påskedag ble Sigve Bremset (21) drept i en påkjørsel på fortauet i Steinkjer sentrum, to andre personer ble lettere skadet.

Sjåføren - en mann i 30-årene - er siktet for forsettlig drap og to drapsforsøk.

Politiet gjennomfører nå en rekonstruksjon for å avklare om sjåføren forsøkte å kjøre på flere.

Den siktede 30-åringen hadde ifølge politiet en «bekymringsfull nettaktivitet» før hendelsen. Han er tidligere straffedømt for vold og trusler. Vis mer

Natt til 1. påskedag ble Sigve Bremset (21) drept da en mann i 30-årene kjørte ned folk på fortauet i Steinkjer sentrum, utenfor Tasty kebab.

To andre personer ble lettere skadet.

Politiet har i alt avhørt 60 personer og bekrefter at mistanken mot siktede er styrket.

Mandag 25. april ble mannen i 30-årene, som er siktet for forsettlig drap og to drapsforsøk, varetektsfengslet i fire nye uker. Han hadde på forhånd samtykket til fengslingen.

OMKOM: Sigve Bremset (21) omkom etter påkjørselen i Steinkjer.

– Siktede deltar ikke

Deler av Kongens gate og Elvegata i Steinkjer ble stengt klokken 08.30 torsdag morgen i forbindelse med rekonstruksjonen. Den skal etter planen foregå frem til 14.30.

Ifølge Steinkjer24 deltar tre vitner i rekonstruksjonen. Den siktede mannen i 30-årene er ikke med i rekonstruksjonen.

Ifølge avisen skal ikke selve påkjørselen rekonstrueres.

– Rekonstruksjonen gjennomføres for å avklare om det kan ha vært forsøk på å kjøre på flere personer, skriver Trøndelag-politiet i en pressemelding.

Påtaleansvarlig Line Ramberg sier til Steinkjer24 at politiet ønsker å rekonstruere flere påkjørsler, blant annet hendelser på torget like forut for påkjørselen.

– Vi ønsker å få avklart om det er to personer, som har status som vitner i dag, skal ha status som fornærmet, sier hun.

– Bekymringsfull nettaktivitet

Politiet mener at mannen i 30-årene bevisst kjørte inn i en folkemengden i Steinkjer.

Sentralt i etterforskningen er å avdekke et eventuelt motiv og hva som skal ha skjedd i forkant av påkjørselen.

Tidligere denne uken ble det kjent at siktede skal ha vært aktiv på nett i forkant avdraget.

– Vi har gjennomgått digitale beslag som tilhører siktede. Vi ser at det er en bekymringsfull nettaktivitet forut for hendelsen. Hva dette omhandler kan jeg ikke gå nærmere inn på, sa politiadvokat Line Dreier Ramberg til Steinkjer24.

Foreløpig er det ikke gjennomført nye avhør av siktede.

Politiet har samlet inn en rekke videobevis i saken. Blant annet fra overvåkning. Det sammen med forklaringer fra vitner gjør at politiet har fått styrket mistanken om at det er en forsettlig handling, har Ramberg sagt til VG.

DRAMATISK: Bilde tatt like etter påkjørselen i Steinkjer sentrum natt til 1. påskedag.

Den siktede mannen er tidligere straffedømt.

Han ble dømt til ett år og seks måneders fengsel blant annet for vold, og for tre tilfeller av trusler. Blant annet for en melding han endte til Morten Bårdsen.

I en frikjennelse fra 2016 kom dommerne frem til at det var tvil om tiltalte var i stand til å forstå at handlingene kunne sette menneskeliv i fare.