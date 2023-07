VARSLET POLITIET SELV: Mannen i 50-årene varslet selv politiet om at det var en død mann i huset. Nå er han selv siktet for drapet.

Mann i 50-årene siktet for drap i Lier: Truet fastlegen sin på livet i fjor

LIER/DRAMMEN (VG) Mannen ble nylig dømt for en drapstrussel og for å ha hatt en avsagd hagle han hadde bygget om «inspirert av en film».

Torsdag ettermiddag slo politiet drapsalarm etter funn av en død mann i et hus i Lier kommune i Viken.

Det var mannen i 50-årene som varslet politiet om at det var en død mann i huset.







Etter å ha undersøker huset, pågrep politiet mannen som hadde meldt fra om dødsfallet.

Han er nå siktet for forsettlig drap – og bli fremstilt for varetektsfengsling fredag.

Fjernet bilens skilter

Mannen i 50-årene er tidligere dømt flere ganger, blant annet for en trussel som fant sted 1. februar i fjor.

Denne formiddagen var mannen innom en bekjent for å få fikset på bilen sin, som da ikke hadde skilter.

– Jeg spurte ham hvorfor han ikke hadde skilter på bilen. Han fremsto også ruset. Da svarte han at han var på vei til å drepe doktoren sin, sier mannen til VG.

Mannen, som oppfattet trusselen som reell, løp da til legekontoret for å varsle, før mannen i 50-årene kunne rekke frem.

– Jeg sa til doktoren at «nå er han på vei opp til deg». Da tok doktoren affære og stengte ned legekontoret og ringte politiet, sier mannen til VG

Politiet pågrep mannen på Ringerikesveien, like ved. Han var da påvirket av flere medikamenter tilsvarende en promille på 1,2.

Han kjørte også uten skilter, og var i besittelse av flere foldekniver og en tapetkniv, ifølge dommen.

Hjemme i huset oppbevarte han en 22 kaliber rifle og en avsagd hagle, uten å ha tillatelse fra politiet. I retten forklarte mannen at han hadde bygget om denne hagla inspirert av en film.

En annen kvinne bekreftet at hun hadde levert riflen til mannen for at han skulle pusse den og sette den i stand.

Mannen i 50-årene tilsto alle forholdene han var tiltalt for, og ble 26. juni dømt til 50 dagers fengsel.

GJORDE UNDERSØKELSER: Politiets krimteknikere gjorde undersøkelser på stedet torsdag.

– Kjente han ikke igjen

I forkant av rettssaken hadde rettspsykiatere vurdert mannen. De mente at man ikke var psykotisk da han begikk handlingene.

– Det er en veldig tragisk hendelse det som har skjedd, sier mannen som varslet doktoren om drapstrusselen.

– Han var en veldig fin fyr før, en som sto på og jobbet. Men så fikk han det vanskelig i livet, sier mannen.

En annen person som kjenner siktede, beskriver at han alltid har vært en veldig fin fyr. Men også han har inntrykk av at mannen har hatt det vanskelig de siste årene.

– Han var alltid i veldig god form før i tiden, men da jeg så ham sist, så klarte jeg nesten ikke å kjenne ham igjen. Da vi hadde kontakt var han alltid kjempegrei, men ting ser ut til å ha kommet ut av kontroll, sier personen.

I 2013 møtte mannen opp på et annet legesenter iført et belte med to gassdrevne pistoler, to kniver og to bokser med pepperspray, ifølge en dom.

Mannen ble i 2012 også dømt for å ha kjørt av veien under ruskjøring, for å ha solgt narkotika i Oslo, for å ha båret kniv og en gasspistol. Samme år ble han stoppet på Gardermoen med 1400 tabletter med ulike narkotiske virkestoffer, noe han også ble dømt for.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post