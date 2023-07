Mindreårige i leiebil har kjørt av veien på Tåsen Hageby i Oslo.

En bil har kjørt inn i en hage på Tåsen Hageby i Oslo. – Ingen er skadet, sier Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til VG.

Kortversjonen En leiebil kjørt av mindreårige har kjørt inn i et boligområde på Tåsen Hageby i Oslo.

Ingen personer er skadet, opplyser politiet.

De unge førerne løp fra stedet etter hendelsen. Politiet fikk kontroll på førerne like etterpå.

Huseierne var ikke hjemme da hendelsen fant sted. Vis mer

Bilen som har kjørt av veien fjernes en time etter hendelsen.

i 18-tiden kjørte en bil av veien i Oslo sentrum. Det er snakk om knuste takrenner på huset.







Airbagen i bilen ble utløst, og naboer skal ha hørt et høyt smell, ifølge VGs reporter på stedet. Et gjerde er kjørt over, og bilen fremstår skadet.

Huseierne var ikke hjemme da hendelsen skjedde.

– Vi har ikke snakket med førerne av bilen, da de har løpt fra stedet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.

En bil har kjørt inn i en hage på Tåsen Hageby i Oslo. Noen sparkesykler ble kjørt over.

Politiet har snakket med vitner. De sier at det tyder på at det er mindreårige som har benyttet seg av en bil som ikke er deres. Det er snakk om en leiebil.

Politiet sier det fremstår som at de har mistet kontroll på bilen.

I en oppdatering melder politiet at de har kontroll på alle fire guttene som skal ha vært i bilen.